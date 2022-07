Michael Jordan è in Italia, a Milano shopping per le vie del centro

Michael Jordan, leggenda del basket, è in vacanza in Italia, a Milano. shopping per le vie del centro, Montenapoleone, via della Spiga, e poi un passaggio in via Anfossi 28, dove c'è un negozio, "Casa del Habano", specializzato in una delle sue passioni, i sigari. Il proprietario, Luca Barlo, quando lo ha visto entrare, non credeva ai propri occhi: "Oggi un signore alto è entrato in negozio ed ha chiesto se avessi alcune tipologie di sigari. Lo guardo meglio. Capisco. Mi tremano le gambe... Oggi ho servito Michael Jordan". Borla, che ha due figli che giocano a pallacanestro, ha raccontato la sua esperienza a "La Giornata Tipo", una delle pagine di pallacanestro più in voga sui social, pubblicando anche una foto insieme Jordan. L'ex campione dei Chicago Bulls era solito festeggiare le vittorie fumando un sigaro seduto sulle panchine, al termine delle partite.





Italia meta dei vip

Sono sempre più gli attori e gli artisti che hanno scelto il nostro Paese per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Russell Crowe si prepara a interpretare l'esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth in The Pope's exorcist diretto da Julius Avery. Nel frattempo però ha accompagnato la sua numerosa famiglia a Roma, a visitare il Colosseo. Lungo soggiorno in Italia anche per Angelina Jolie, che è impegnata con le riprese del suo nuovo film Without Blood tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. Tra un set e l’altro però trova anche il tempo di qualche attimo di relax, tra cene con vista sul Colosseo e concerto dei Måneskin. Relax all’isola d’Elba per Jared Leto tra sole, spiaggia, mare e tuffi. È stata proprio la star di Hollywood a condividere su Instagram un tuffo nel mare cristallino dell’isola toscana