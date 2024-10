Michael Schumacher "visto in pubblico al matrimonio della figlia Gina", i rumors dalla Germania

Si tratta di rumors e in quanto tali vanno presi con le pinze, a maggior ragione in considerazione della delicatezza della vicenda. Secondo quanto trapela dalla Germania, Michael Schumacher avrebbe presenziato al matrimonio della figlia Gina Maria, che ha sposato Iain Bethke, al quale era legata da sette anni. Si tratterebbe della prima uscita pubblica a distanza di 11 anni. La cerimonia si è tenuta a Palma di Maiorca sulle colline di Port d'Andratx, in una villa lussuosa acquistata nel 2017 dalla moglie dell'ex sette volte campione del mondo di Formula 1, Corinne, e appartenuta in passato a Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

Michael Schumacher: l'incidente del 2013

Schumacher è da tempo in gravi condizioni di salute, dopo l'incidente capitatogli su una pista da sci nel 2013 in Francia. Da quel momento lo storico pilota della Ferrari non è praticamente più apparso in pubblico e intorno a lui la famiglia ha alzato un muro di totale riservatezza e silenzio. La sua vita è cambiata il 29 dicembre del 2013, dopo aver sbattuto la testa sciando sulle nevi di Méribel, nell’Alta Savoia francese. Fu operato, superò la fase critica per la sopravvivenza, ma i gravi danni cerebrali gli hanno compromesso l'esistenza.









La neo sposa Gina Maria ha postato una foto col marito sul suo profilo Instagram: entrambi appassionati di cavalli (come la mamma di lei) avevano annunciato le nozze qualche mese fa, ma senza dare una data precisa.

La famiglia non conferma

La famiglia non ha confermato le indiscrezioni sulla presenza di Michael Schumacher. Stando a quanto scrivono i giornali spagnoli, alla cerimonia agli ospiti non era permesso utilizzare smartphone per realizzare scatti fotografici o video. Se la presenza di Schumacher al matrimonio venisse confermata formalmente, rappresenterebbe evidentemente un segnale positivo per la salute dell'ex pilota. Significherebbe, infatti, che il campione tedesco sarebbe nelle condizioni di uscire dalla casa di famiglia in Svizzera, dove da tempo è curato, praticamente 24 ore su 24, dal personale medico. Schumi attualmente vive a Gland, cittadina svizzera di 13 mila abitanti tra Losanna e Ginevra.