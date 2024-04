Migranti, iniziato lo sbarco dalla Ocean Viking. A Lampedusa in 3.593 nell’hotspot

In corso lo sbarco dei migranti dalla Ong Ocean Viking, approdata questa mattina a Napoli con a bordo 254 migranti, di cui 37 minori non accompagnati. “Nonostante lo spazio di tempo molto limitato, la macchina approntata già da ieri sera sta funzionando”, ha commentato il prefetto Claudio Palomba. Hotspot allo stremo a Lampedusa, con 3.593 migranti (193 i minori non accompagnati); in 818 nell’area sbarchi e pre-identificazioni a Porto Empedocle (Agrigento). I flussi migratori saranno al centro del primo consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, in programma oggi.

NAPOLI, IN CORSO LO SBARCO DEI 254 MIGRANTI SULLA OCEAN VIKING



Sono arrivati poco dopo le otto di stamattina nel porto partenopeo i 254 migranti a bordo della Ocean Viking: alla vista del molo 21 hanno iniziato a ballare di gioia e applaudire. “A Napoli resteranno 100-120 persone, abbiamo sentito la rete delle altre Prefetture della Campania e gli altri saranno distribuiti nelle altre province secondo criteri già determinati, dopo lo screening sanitario”, spiega Palomba. Dall’inizio dell’anno, sono 1.989 (di cui 238 minori) le persone accolte nella provincia di Napoli: il prefetto, commentando lo sbarco di stamane, ha annunciato la volontà di approntare nel porto, nelle vicinanze dell’area in cui solitamente approdano le navi delle Ong, una struttura fissa “così che in caso di arrivi nella stagione invernale si possa avere un luogo per la primissima accoglienza che non siano delle tende”.