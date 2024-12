Milan, Fonseca esonerato, ora è ufficiale. In arrivo Sergio Conceicao

Ora è ufficiale. Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. L'annuncio è arrivato pochi minuti fa, con una nota formale del club rossonero.

"AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro"

Che l'allenatore portoghese 51enne fosse più che in bilico era chiaro già da ieri sera, prima dell'inizio di Milan-Roma.

Il pareggio 1-1 (con espulsione dello stesso allenatore) ha messo la parola fine sull'avventura rossonera di Fonseca, che in estate aveva firmato un accordo triennale con il Milan.

Secondo indiscrezioni di stampa, nel suo contratto ci sarebbe una clausola che permetterebbe al Milan di pagargli solo il primo dei tre anni di contratto - 2,5 milioni netti a stagione - in caso di esonero entro un determinato periodo di tempo.

Si spiegherebbe anche così, dunque, la 'fretta' dei dirigenti del Milan, ottavo in classifica con una partita da recuperare.

Cosa aveva detto Fonseca dopo la Roma

Eppure, dopo il fischio finale del match Fonseca non aveva ricevuto alcuna comunicazione.

Davanti alle telecamere, il tecnico si era espresso così:

"Non ho parlato con nessuno. Non è accaduto nessun confronto con Ibrahimovic. Se mi sento solido sulla panchina? Sì, perché non dovrei? Non ho parlato con nessuno".

Ed ancora, incalzato dai giornalisti:

"Se mi aspetto di allenare il Milan in Supercoppa? Posso aspettarmelo, perché non ho nessun segnale del contrario. Adesso vado a casa, con la mia famiglia e riguarderò la partita e mi preparerò per lavorare domani"

Sergio Conceicao, subito la sfida con il figlio juventino

Al posto di Fonseca arriverà il connazionale Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto. La comunicazione ufficiale arriverà nelle prossime ore.

Il primo impegno dei rossoneri sarà venerdì sera in Arabia Saudita contro la Juventus per la semifinale di Supercoppa italiana.

Curiosità: Conceicao sfiderà subito il figlio 22enne, Francisco, che milita nel club bianconero.