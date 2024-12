Serie A, il Napoli torna in testa, pareggi in Juventus-Fiorentina e in Milan-Roma, Fonseca a rischio esonero Photo Credit: agenziafotogramma.it

JUVENTUS-FIORENTINA 2-2

Kefren Thuram non aveva ancora segnato in serie A, contro la Fiorentina è stato grande protagonista con una doppietta. Ma ai bianconeri non è bastato per vincere la partita: Thiago Motta si trova alle prese con l’ennesimo pareggio, l’undicesimo in campionato che significa – 9 dalla vetta; la Fiorentina ha saputo restare aggrappata alla partita e torna a casa con un buon punto. Convincente la partita dei bianconeri, che dopo un’occasione per Vlahovic passano in vantaggio con una bella azione personale di Thuram. Una volta in vantaggio la Juventus arretra un po’ troppo e infatti arriva l’1-1 di Kean, ex che non esulta. Prima dell’intervallo ci prova due volte Locatelli, a inizio ripresa il nuovo vantaggio juventino ancora con Thuram. La squadra di Thiago Motta sfiora il tris con Gatti, ma a cinque minuti dalla fine uno scivolone di Cambiaso avvia l’azione della Fiorentina, conclusa con una sassata sotto la traversa di Sottil: 2-2 con qualche fischio dagli spalti bianconeri. Stavolta il difetto della Juve è aver sprecato troppo

MILAN-ROMA 1-1

Un pareggio divertente, con entrambe le squadre che hanno cercato la vittoria. Alla fine il pubblico del Milan ha contestato la società e circola anche qualche voce di un possibile esonero di Paulo Fonseca; al suo posto eventualmente sarebbe pronto un altro portoghese: Sergio Conceicao. Primo tempo frizzante: giallorossi subito pericolosi con un palo di Dovbik, rossoneri in vantaggio con Reijnders che finalizza un contropiede; poco dopo altra ripartenza rossonera, con Morata che sfiora il raddoppio. Il pareggio della Roma arriva con un tiro al volo di Dybala su pregevole assist d'esterno di Dovbik. Si prosegue a fasi alterne, fino alle proteste del Milan per un contatto in area tra Pisilli e Reijnders, l'arbitro Fabbri lascia proseguire, Fonseca protesta platealmente e viene espulso. In avvio di ripresa riparte meglio il Milan, bravo Svilar sul rientrante Bennacer e su Chukueze; ma il finale è stato tutto della Roma, che ha avuto almeno tre nette occasioni, con Pisilli (egoista), El Sharaawy (attento Maignan), Pellegrini (impreciso).





NAPOLI-VENEZIA 1-0

Di misura e con fatica, ma alla fine il Napoli è riuscito a battere il Venezia. Con questi tre punti i partenopei agganciano l’Atalanta al primo posto in classifica. L’Inter è un punto indietro, ma deve recuperare una partita. Per gli uomini di Antonio Conte sembrava la classica gara stregata: Lukaku ha sbagliato un rigore nel primo tempo e ha colpito un palo nella ripresa, il portiere veneziano Stankovic è stato protagonista. A un quarto d’ora dal termine, il neo entrato Raspadori (che forse se ne andrà a gennaio) ha scaricato in rete una palla vagante a centro area. Ancora una volta i lagunari hanno visto sfumare il risultato positivo. Sul Napoli bisogna chiedersi se la qualità delle prestazioni non eccelsa prima o poi verrà pagata in termine di punti; oppure se conti di più il fatto che i partenopei siano già in vetta avendo ancora margini di miglioramento.