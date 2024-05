Milano, aggredisce la Polizia e rimane ferito. Ancora gravi ma stabili le condizioni dell'agente colpito ieri

Ancora violenza a Milano, ancora contro un agente di Polizia. Questa volta è accaduto all'esterno della Stazione Centrale, in Piazza Luigi di Savoia, intorno alle due della notte scorsa. Un cittadino egiziano di 36 anni era appena uscito dagli uffici Polfer, dove era stato denunciato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito dagli agenti, l'uomo avrebbe dato in escandescenze, danneggiando gli arredi urbani. Al nuovo intervento dei poliziotti, si sarebbe rivolto anche contro di loro brandendo delle pietre, lanciate con una fionda rudimentale, e un pezzo di marmo recuperato da una lastra divelta poco prima. Dopo aver tentato di fermarlo con il taser, uno degli agenti ha sparato un colpo ad altezza della spalla. Il ferito è stato ricoverato al Niguarda. Non è in pericolo di vita e al momento non è in stato di arresto. Secondo quanto ricostruito, si tratta di un richiedente asilo incensurato, che sarebbe stato sotto effetto di stupefacenti.





CONDIZIONI GRAVI MA STABILI

Previsto per oggi invece l'interrogatorio di Hasan Hamid, il 37enne arrestato per il tentato omicidio del vice ispettore Christian Di Martino, nella notte tra mercoledì e giovedì, nei pressi della stazione di Lambrate. L'uomo, un marocchino irregolare con precedenti penali, aveva lanciato sassi contro i treni, rivolto minacce ai passeggeri, ferito una donna di 55 anni. Ancora ricoverato al Niguarda, invece, l'agente, 35 anni. Anche lui, intervenuto per fermare l'aggressore, aveva provato ad usare il taser, ma era stato colpito tre volte con una lama da cucina lunga 20 centimetri, che l'ha ferito all'addome e al torace. Nel giro di sette ore è stato operato più volte e ha ricevuto numerose trasfusioni. Le sue condizioni restano gravi ma stabili.