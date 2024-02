Milano Fashion Week: i look dei vip, le proteste animaliste e l’assenza della Ferragni

A Milano è la settimana della moda. Da martedì la città è un pullulare di fotografi, modelli, stilisti e personaggi stravaganti che abitano le vie della metropoli. Sfilano le collezioni femminili per l’autunno-inverno 2024-2025, con un totale di 56 show fisici e 5 digitali. La Camera della Moda quest’anno conta 161 appuntamenti in tutta la city, che porteranno, secondo le previsioni, un indotto di spesa turistica pari a 70.4 milioni di euro.

I VIP paparazzati, tutti tranne Chiara Ferragni

Non mancano come sempre i vip tra le passerelle dei brand di lusso. Alla sfilata di Diesel sono state paparazzate molte celebrities tra cui Melissa Satta, che nelle ultime ore è stata travolta dall’ondata gossip dopo la rottura della sua relazione con Tommaso Berrettini. La show girl ha indossato un look anni ’90, total denim con boxer del brand in vista. La quota attori non è mancata: a partire dalle star internazionali come Emma Watson, ma anche dai volti del cinema italiano, come Alessandra Mastronardi, Valentina Romano e Matteo Paolillo di Mare Fuori e la neo mamma Miriam Leone. Presenti anche i cantanti: Victoria De Angelis dei Maneskin, Arisa, Rose Villain, Noemi, Malika Ayane, Levante e molti altri ancora. All’appello manca una grande protagonista: Chiara Ferragni. Per l’influencer è un momento estremamente turbolento a partire dai gossip sulla possibile rottura con il marito Fedez. Si vocifera, dopo l’assenza alla Fashion Week di Parigi, di un suo possibile ritorno pubblico alle sfilate milanesi, ma per ora di lei nessuna traccia.