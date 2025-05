Milano: fugge in moto dalla polizia, cade e muore. Era senza patente

Ancora un inseguimento tra una volante e un motorino finito in tragedia per le strade di Milano, nel quartiere Corvetto. A dirla tutta, gli agenti non hanno nemmeno fatto in tempo ad accendere le sirene e a lanciarsi in corsa: il giovane di origini libiche, in fuga poiché senza patente, si era già schiantato contro il palo di un semaforo, rimanendo gravemente ferito e morendo successivamente in ospedale. Al pronto soccorso dell’Ospedale Humanitas, dove è stato portato il ragazzo, sono accorsi amici e parenti del ragazzo.





Ancora una volta a fare da sfondo a un brutto caso di cronaca è il quartiere Corvetto di Milano. Alla guida dello scooter si trovava Mahmoud Mohamed, 21enne di origini libiche, residente a Brembate (in provincia di Bergamo). Alle prime luci dell’alba il giovane stava viaggiando lungo via Ortles quando ha visto dal lato opposto arrivare una volante della Polizia. Poiché sprovvisto di patente, il ragazzo ha sterzato repentinamente a sinistra in via Cassano d’Adda, variando all’improvviso direzione. Notato il cambio di rotta, gli agenti si sono insospettiti. Hanno svoltato a destra per seguirlo ma non hanno fatto in tempo ad accendere sirena e lampeggiante: dopo alcune centinaia di metri, infatti, il motorino si era schiantato contro un semaforo all’incrocio con via Marco d’Agrate. Trasportato in codice rosso dal 118 alla Clinica Humanitas di Rozzano, il giovane è deceduto dopo circa un’ora.