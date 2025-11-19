Milove: a Milano moda e solidarietà insieme per sostenere le famiglie in difficoltà

Da domani al 23 novembre, in Piazza Alvar Aalto, in zona Gae Aulenti, a Milano, torna "MILOVE" , il charity shop che, ormai ogni anno, unisce moda e solidarietà per sostenere i bambini e le famiglie fragili, in difficoltà, della città. L’iniziativa, giunta alla sua tredicesima edizione, è parte del progetto Visita Sospesa®, promosso dal centro medico polispecialistico "Welcomed" , che solo lo scorso anno ha donato oltre 12 mila visite mediche a chi non può permettersele . Il charity shop sarà aperto al pubblico dalle 11:00 alle 20:00 , con una selezione esclusiva di abbigliamento e accessori donati dai più prestigiosi brand del lusso, della moda e del design, acquistabili a prezzi speciali. L’intero ricavato sarà interamente devoluto al progetto , con l’obiettivo di ampliare ancora di più il numero di visite solidali. “Il modello di business di Welcomed", ha spiegato Giulia Di Donato, amministratrice delegata del centro medico polispecialistico, "è quello dell’impresa sociale, il 100% degli utili provenienti dalle visite erogate in solvenza, insieme alle donazioni dei sostenitori, verrà reinvestito in iniziative di forte impatto sociale come "Visita Sospesa®" . Questa filosofia ci permette di generare valore reale, sostenendo concretamente le famiglie più vulnerabili attraverso un circolo virtuoso di responsabilità e solidarietà”, ha aggiunto ancora Giulia Di Donato. MILOVE 2025 si presenta, quindi, come un appuntamento assolutamente da non perdere, in cui stile e solidarietà, come detto, si incontrano per fare la differenza. Per ulteriori informazioni su questo progetto solidale si può andare sul sito internet www.milove.it.



