Mistero in Veneto, scomparsi nel nulla un ragazzo e una ragazza di 22 anni; lei lo aveva lasciato

EX FIDANZATI

Questa storia parte da Vigonovo, paesino tra le province di Padova e Venezia. Sabato scorso, intorno alle 19, Giulia Cecchettin telefona al padre. Gli dice che non tornerà per cena. Ha un appuntamento con Filippo Turetta, il suo ex fidanzato. Lo ha lasciato da qualche mese, ma i due – entrambi 22enni che frequentano insieme l’Università a Padova, facoltà di Ingegneria Biomedica- continuano a vedersi. Il ragazzo fa fatica ad accettare la fine della storia, è depresso, ha smesso di mangiare. La ragazza vuole stragli vicino.

LITE IN UN PARCHEGGIO

In serata ai Carabinieri arriva una segnalazione: una giovane coppia sta litigando in modo veemente in un parcheggio non lontano da casa di Giulia. “Smettila, così mi fai male” dice la ragazza. Quando arrivano gli agenti, dei due ragazzi non c’è traccia. La mattina dopo il padre di Giulia ( la madre è morta lo scorso anno) e i genitori di Filippo denunciano la scomparsa dei loro figli. Scattano le ricerche, attraverso la visualizzazione della targa dell’auto nelle telecamere pubbliche si scopre che la macchina di Filippo è stata avvistata prima in provincia di Treviso, poi nella zona di Pordenone, poi ancora del Trevigiano. Da ieri non c’è alcuna traccia.