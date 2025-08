Mondiali di nuoto: L'Italia chiude al nono posto del medagliere. Oggi l'ultimo bronzo grazie a Pilato

Nell'ultimo giorno dei Mondiali di nuoto a Singapore una grandissima Benedetta Pilato ha chiuso al terzo posto e conquistato il bronzo nei 50 rana femminili. Quarta Bottazzo. Per Pilato è la quinta medaglia consecutiva mondiale sulla distanza dei 50 rana: la campionessa azzurra è sempre stata sul podio fin da quando ha esordito a livello internazionale a soli 14 anni. Quarto posto amaro invece per l'Italia nella staffetta maschile 4x100 mista. L'oro è andato alla Russia davanti alla Francia e agli Stati Uniti che hanno battuto gli azzurri per soli 10 centesimi. Quella appena conclusa è stata l’edizione del record di finali, ben 25, in pieno ricambio generazionale. Peccato per i cinque quarti posti delle ultime due giornate ma L’Italia chiude comunque in top 10 nel medagliere. Sono 19 le medaglie complessive. due ori, undici argenti e sei bronzi.

IL MEDAGLIERE DEL MONDIALE DI NUOTO 2025

Cina: 37 medaglie (15 oro, 12 argento, 10 bronzo)

Australia: 28 medaglie (13 oro, 7 argento, 8 bronzo)

Stati Uniti: 32 medaglie (10 oro, 11 argento, 11 bronzo)

Russia: 18 medaglie (6 oro, 8 argento, 4 bronzo)

Germania: 10 medaglie (6 oro, 3 argento, 1 bronzo)

Spagna: 12 medaglie (4 oro, 3 argento, 5 bronzo)

Francia: 10 medaglie (4 oro, 1 argento, 5 bronzo)

Canada: 9 medaglie (4 oro, 1 argento, 4 bronzo)

ITALIA: 19 medaglie (2 oro, 11 argento, 6 bronzo)

Romania: 3 medaglie (2 oro, 1 bronzo)





LA SODDISFAZIONE DI PILATO E BOTTAZZO

“Sono contentissima, è la ciliegina di una torta che in realtà non c’era”, ha commentato la nuotatrice italiana ai microfoni di RaiSport dopo la medaglia di bronzo. “Il tempo è quello che è, ma era importante mettere la mano davanti. Riconfermarsi non è mai semplice e questa medaglia di bronzo vale tanto. Ho sempre raccontato le difficoltà, ma sono sempre qui a provarci”, ha aggiunto Pilato. “Il tempo non è incredibile, ma sono molto contenta per come ho vissuto questa finale. Mi sono allenata molto e sono soddisfatta della mia stagione”, ha detto invece Anita Bottazzo.