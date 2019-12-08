Morta la donna coinvolta nello scontro tra un filobus e un camion della spazzatura a Milano

E' morta la donna rimasta coinvolta ieri in uno scontro a Milano tra un filobus dell'Atm e un camion per la raccolta rifiuti dell'Amsa in cui sono rimaste ferite altre undici persone. Era stata ricoverata in coma e, oggi, le sue condizioni erano state definite irreversibili. Atm "nell'apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell'incidente stradale di ieri è deceduta - sottolinea l'azienda trasporti -, esprime la sua profonda vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore". Secondo le ultime ricostruzioni, è stato il filobus a passare con il rosso.