Morta la donna coinvolta nello scontro tra un filobus e un camion della spazzatura a Milano

Morta la donna coinvolta nello scontro tra un filobus e un camion della spazzatura a Milano

Morta la donna coinvolta nello scontro tra un filobus e un camion della spazzatura a Milano

Redazione Web

08 dicembre 2019, ore 18:09

Era stata ricoverata in coma, sarebbe stato il filobus a passare con il rosso

E' morta la donna rimasta coinvolta ieri in uno scontro a Milano tra un filobus dell'Atm e un camion per la raccolta rifiuti dell'Amsa in cui sono rimaste ferite altre undici persone. Era stata ricoverata in coma e, oggi, le sue condizioni erano state definite irreversibili. Atm "nell'apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell'incidente stradale di ieri è deceduta - sottolinea l'azienda trasporti -, esprime la sua profonda vicinanza ai familiari in questo momento di grande dolore". Secondo le ultime ricostruzioni, è stato il filobus a passare con il rosso. 

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