Morto a 43 anni il proprietario di Only Fans: Leonid Radvinsky era ammalato di cancro da tempo

Morto a 43 anni il proprietario di Only Fans: Leonid Radvinsky era ammalato di cancro da tempo

Morto a 43 anni il proprietario di Only Fans: Leonid Radvinsky era ammalato di cancro da tempo Photo Credit: ANSA FOTO/LINKEDIN

Redazione Web

23 marzo 2026, ore 17:30

L'imprenditore ucraino-americano aveva acquisito nel 2018 la società britannica che gestisce la piattaforma di contenuti per adulti

Leonid Radvinsky, il miliardario americano di origine ucraina (era nato a Odessa in Ucraina),  proprietario di OnlyFans, è morto all'età di 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L'annuncio è stato dato dalla Fenix International, la società madre della piattaforma per adulti con sede a Londra.

Schivo e poco presente in pubblico, Radvinsky era uno dei più controversi imprenditori informatici

Figura estremamente schiva e raramente apparsa in pubblico, Radvinsky aveva acquisito la maggioranza del sito nel 2018 dai fondatori Guy e Tim Stokely. Sotto la sua gestione, OnlyFans si è trasformata in un colosso globale, arrivando a contare oltre 377 milioni di utenti e con un giro d'affari che ha toccato gli 1,4 miliardi di dollari. Radvinsky era considerato fra i più controversi miliardari informatici al mondo e aveva una residenza nella capitale britannica. Prima di diventare il patron di OnlyFans aveva fondato Cybertania, un'azienda sempre nel settore dei siti per adulti.

Piattaforma in costante ascesa, ma lo scorso anno si era vociferato di vendita

''Solo lo scorso anno OnlyFans ha versato la cifra record di 701 milioni di dollari in dividendi al miliardario di origine ucraina. La società, inoltre, paga anche le imposte sulle società nel Regno Unito'', precisa. ''Radvinsky - si legge sul Financial Times - era in trattative per una potenziale vendita multimiliardaria di una quota di maggioranza della piattaforma di streaming. Nel 2022, aveva valutato la possibilità di quotare OnlyFans in borsa tramite una società veicolo (Spac), sebbene l'accordo non sia mai stato finalizzato''. Dalla sua fondazione nel 2016, OnlyFans ha versato oltre 25 miliardi di dollari ai creatori di contenuti. L'anno scorso, ha generato 7,2 miliardi di dollari dai 'fan' che utilizzano la piattaforma a luci rosse, i quali pagano abbonamenti ai creatori di contenuti, offrono mance e pagano per richieste speciali, spiega il Financial Times.

Only Fans attira anche celebrità

"Anche le celebrità - spiega il Financial Times- utilizzano la piattaforma per guadagnare dai propri fan, tra cui il tennista Nick Kyrgios e la cantante Kate Nash". Nel 2022, OnlyFans ha rinunciato al progetto di vietare i contenuti pornografici sulla sua piattaforma per concentrarsi sui contenuti 'adatti a tutti' di star dello sport e celebrità, dato che molti lavoratori del settore per adulti dipendono fortemente da essa per il proprio sostentamento".

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