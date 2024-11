Mosca: gli Usa gettano benzina sul fuoco autorizzando Kiev all'uso dei missili Atacms. Paesi Ue in ordine sparso

La tensione è altissima e il Cremlino punta il dito contro gli Stati Uniti “il presidente uscente Joe Biden continua a gettare benzina sul fuoco e a provocare una maggiore escalation nel conflitto in Ucraina” ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il via libera americano a Kiev ad usare i missili a lungo raggio in grado di colpire la Russia in profondità. Mosca mette in guardia i Paesi occidentali, l’uso di queste armi fa rischiare un coinvolgimento diretto di questi Paesi nel conflitto e dalla Russia arriveranno risposte appropriate. Berlino e Parigi si dicono sostanzialmente d’accordo all’uso di questi missili, anche l’alto rappresentante europeo Borrell. Tuttavia il cancelliere tedesco, Sholz, ha sottolineato che questo non modifica la posizione del governo tedesco sulla consegna dei Taurus. Voce fuori dal coro il vicepremier e ministro degli Esteri italiano “Siamo con Kiev ma la nostra linea sulle armi non cambia, vanno usate in territorio ucraino” afferma Tajani. Secondo Axios Biden ha autorizzato l’uso dei missili solo nel Kursk, obiettivo dissuadere la Corea Nord all’invio di altre truppe.

TRUMP JR, BIDEN VUOLE LA TERZA GUERRA MONDIALE

Interviene a gamba tesa Donald Trump Jr. "Sembra che il complesso militare-industriale voglia assicurarsi di far scoppiare la terza guerra mondiale prima che mio padre abbia la possibilità di creare la pace e salvare vite. Bisogna bloccare quei trilioni di dollari" scrive su X il figlio del presidente eletto, attaccando la decisione di Joe Biden di autorizzare Kiev a usare gli Atacms contro la Russia.

BORIS JOHNSON IN PRESSING SU GB E FRANCIA

L'ex premier britannico Boris Johnson ha lanciato un appello ai governi di Gran Bretagna e Francia per seguire l'esempio degli Stati Uniti e autorizzare l'Ucraina all'utilizzo dei missili a lungo raggio consegnati a Kiev contro obiettivi militari all'interno della Russia. "Devono dire oggi di dare il permesso per utilizzare i missili Scalp e gli Storm Shadow contro le basi russe", ha detto BoJo in un'intervista alla radio France Inter, con alcuni estratti pubblicati sul suo profilo di X, aggiungendo che il via libera di Washington "doveva essere dato 18 mesi fa".