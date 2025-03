Mosca plaude a Trump dopo scontro con Zelensky, il presidente ucraino vola a Londra

"Zelensky è ossessiomnato dalla continuazione del conflitto, La sua visita alla Casa Bianca è stato un completo fallimento", ha commentato il ministero degli Esteri russo. "I nostri obiettivi in Ucraina sono rimasti invariati, passano dall'annessione dei territori occupati alla smili tarizzazione del Paese, si precisa nella nota diffusa da Mosca. Intanto, dopo lo scontro di ieri con Trump nello Studio Ovale e la mancata firma dell’accordo sulle terre rare, Zelensky è giunto a Londra, in vista del vertice dei leader europei che si tiene domani, per un blaterale a Dowing Street con il premier britannico Starmer. "A dispetto del dialogo duro, gli Stati Uniti restano un partner strategico, siamo grati per il sostegno ricevuto ma, pur compredemdo il dialogo con Putin, vogliamo l’America più dalla nostra parte” ha sottolineato Zelensly. "Siamo pronti a siglare l’intesa sui minerali ma vogliamo garanzie", ha aggiunto. Donald Trump potrebbe decidere di interrompere, oltre agli aiuti diretti, anche la condivisione con Kiev di informazioni di intelligence e gli addestramenti dei militari ucraini, scrive il New times citando fonti dell'amministrazione Usa.