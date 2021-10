MotoGP, ancora Bagnaia, seconda pole a Misano; Rossi casco speciale per salutare i tifosi

Sembra averci preso gusto Pecco Bagnaia, dopo la pole di settembre, il ducatista bissa ancora sul circuito di Misano conquistandosi la piazzola di forza, passando dal taglio del Q1 e sfruttando tutti i cavalli della sua Desmosedici ma soprattutto tutto il suo grande talento. Non è riuscito a fare altrettanto Fabio Quartararo, leader del mondiale, rimasto clamorosamente fuori durante il primo turno di qualifica. Una vera doccia fredda per il pilota della Yamaha il quale, a differenza del rivale, non è riuscito a trovare lo spunto giusto vedendosi superato dalla KTM di Lecuona.







Gli altri

A completare la prima fila del GP ci saranno altre due Ducati, la seconda ufficiale di Jack Miller e quella del Team Esponsorama guidata da Luca Marini, autore di una qualifica da 110 e lode. Ottima prova anche per Franco Morbidelli che sembra essersi messo alle spalle gli strascichi dell’intervento al ginocchio e porta a casa un’ottima sesta posizione.

Sperava in un sabato differente Valentino Rossi, in quello che sarà il suo ultimo weekend sul circuito di casa: il Dottore, che ha sfoggiato per l’occasione un casco speciale, partirà dalla penultima piazzola con l’auspicio di riuscire a guadagnare qualche posizione nel corso della gara di domani. Sicuramente, al di là del risultato, sarà grande festa al termine del GP con i tifosi di Valentino accorsi in massa per salutare il proprio idolo con le bandiere gialle ad incorniciare il suo 46.





Parla Pecco

“È sempre bello fare la pole, poi in casa è il massimo possibile. È stata una bella qualifica, era veramente dura, dovevamo entrare come dei matti in alcuni punti in cui c’era acqua in pista. In gara molto dipenderà dalle condizioni: andiamo molto forte sull’asciutto, ma non sono il più veloce sul bagnato” queste le parole di Bagnaia al termine delle qualifiche.