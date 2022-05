MotoGP, finalmente Bagnaia, a Jerez la prima vittoria dell'italiano nel 2022 davanti a Quartararo

Un weekend perfetto quello di Pecco Bagnaia tornato alla vittoria in MotoGP. Sul circuito di Jerez il torinese della Ducati scatta dalla pole, guida il gruppo per tutti i 25 giri e si porta a casa il gradino più alto del podio. Un’esplosione di gioia quando la sua Desmosedici ha tagliato il traguardo, Nuvola Rossa sembra essersi finalmente essersi scrollato di dosso tutti quei piccoli problemi di adattamento alla nuova moto che hanno condizionato fin qui la sua stagione. Pole position, nuovo record della pista e vittoria con Quartararo che ha potuto solo accodarsi. Il francese, che resta comunque leader del mondiale piloti con 89 punti, ha provato qualche timido assalto in avvio e nei giri finali ma oggi nemmeno la sua Yamaha ha potuto niente contro il talento di Pecco. Chiude il podio l’Aprilia di Aleix Espargarò, a lungo impegnato in un duello a tre con Jack Miller e Marc Marquez. Gara in salita anche per Bastianini che porta a casa un 8° posto e punti preziosi per non perdere di vista la vetta del mondiale piloti, in attesa di ritrovare la forma migliore. La MotoGP tornerà in pista il 15 maggio sul circuito di Le Mans.





CHE LOTTA PER IL TERZO POSTO

Se davanti Bagania e Quartararo sono sembrati in arrivabili, il terzo gradino del podio è stato a lungo in bilico: al via lo spunto migliore è stato quello di Jack Miller che ha sfruttato la scia di Bagnaia per prendersi subito la posizione mentre Aleix Espargarò è andato a fare a sportellate con la Honda Marquez senza riuscire però a tenerlo dietro. Per diversi giri c’è stato un sostanziale equilibrio con Marquez che guadagnava metri su Miller salvo perderli nuovamente quando l’australiano decideva di tirare una delle sue super staccate. Gli equilibri sono cambiatati negli ultimi giri e precisamente al 21° con il maiorchino che ha trovato lo spunto giusto e scavalcato il rivale. Meno di un giro dopo Espargarò ha approfittato del duello tra i due lì davanti infilando la sua Aprilia nel varco lasciato libero dai duellanti. Lo stesso Miller ha restituito il colpo a Marquez salvo essere nuovamente scavalcato a un giro dal termine. Emozioni fino all’ultimo metro.