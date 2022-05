MOTOGP, VOLANO LE DUCATI NELLE QUALIFICHE DEL GP DI FRANCIA, BAGNAIA IN POLE DAVANTI A MILLER

Volano le Ducati sul circuito di Le Man per il Gran Premio Shark di Francia, un uno-due a guidare il gruppo delle rosse ufficiali di Bagnaia e Miller bravi a giocare di squadra sfruttando le reciproche scie e portando a casa un super risultato. A scattare dalla pole sarà Pecco che ha sbriciolato il vecchio record della pista registrando il tempo di 1:30.450. Dietro di loro la macchina nera di Aleix Espargaro, ancora autore di un’ottima prova. Ha dovuto alzare bandiera bianca Fabio Quartararo con la Yamaha: il francese ha lottato per la pole nel primo attacco della Q2 riuscendo a tenere dietro le due Ducati ma nel secondo tentativo non ha potuto far altro che accodarsi.Altre due Ducati completano la seconda fila, quella del team Gresini guidata da Enea Bastianini e la Pramac di Zarco. Domani alle 14.00 si spegneranno i semafori per il via del settimo appuntamento del motomondiale.

IL 46 DI VALENTINO

Intanto è arrivata l’ufficialità: il 46, numero storico di Valentino Rossi, verrà ritirato dalla MotoGP nel corso del Gran Premio del Mugello in programma nel weekend del 28-29 maggio. Ci sarà una cerimonia subito prima delle qualifiche alla presenza di Valentino sul rettilineo del circuito toscano, il 28 maggio. Saranno quindi 6 i numeri ritirati della classe regina delle moto: il 34 e il 65 sono stati ritirati per Kevin Schwantz e Loris Capirossi. Mentre in MotoGP non possono essere utilizzati nemmeno il 74, il 58 e il 69 di Daijiro Kato, Marco Simoncelli e Nicky Hayden.

LE PAROLE

Bagnaia è il primo pilota italiano in pole a Le Mans dopo 12 anni: l’ultima volta era stato Valentino Rossi nel 2010. Decisamente soddisfatto del risultato il pilota Ducati: "Sono contento, questa moto nel time attack dall'anno scorso è veramente forte, la sfruttiamo bene. Nelle fp4 abbiamo fatto una cosa che non mi entusiasmava, andavo sempre lungo, poi in qualifica siamo andati in direzione opposta e mi sono trovato benissimo. Anche il feeling era molto buono, ora sarà complicato scegliere le gomme per la gara".