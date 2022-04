MotoGP, Bagnaia c’è, pole e nuovo record a Jerez per il GP di Spagna

Dopo tanti weekend sottotono finalmente Pecco Bagnaia torna protagonista. Sul circuito di Jerez sarà lui a scattare dalla pole position dopo aver sbriciolato la pista registrando un tempo da record, in 1:36.170. Ci sono tutte le basi per portare a casa un buon risultato domani. In prima fila al fianco di Pecco ci saranno il blu Yamaha di Fabio Quartraro e l’Aprilia sempre più protagonista di Aleix Espargaro. L'altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller è in seconda fila, alla quarta casella in griglia davanti a Marc Marquez sulla Honda e a Zarco sulla Ducati del team Pramac, passato insieme a Marco Bezzecchi dal taglio del Q1. Gara che prenderà il via sul circuito di Jerez domani alle ore 14.00.

BASTIANINI E VINALES

Per un Bagnaia che cresce c’è un Bastianini che non riesce a replicare lo straordinario avvio di stagione. Ancora un po’ dolorante per la caduta della scorsa settimana a Portimao, quando frustò violentemente la mano destra sull’asfalto, Enea è riuscito a portare a casa solo il decimo tempo nel corso del Q2. Una nota di colore sul circuito l’ha portata Maverick Vinales: il pilota dell’Aprilia è sceso in pista indossando un caso ispirato a quello utilizzato da un altro Maverick, il celebre pilota di Top Gun interpretato da Tom Cruise. “I miei genitori mi hanno chiamato Maverick per quel film; quindi, indossare questo casco mi rende molto felice", ha spiegato lo spagnolo.