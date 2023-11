MotoGP, Bastianini vince in Malesia, Bagnaia allunga su Martin e rafforza la leadership nel mondiale

IL RITORNO DI BASTIANINI

Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio della Malesia classe MotoGp, diciottesima e terzultima prova del mondiale. Il pilota della Ducati ufficiale ha preceduto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini e il compagno di squadra e leader del Mondiale Francesco Bagnaia. Quarto Jorge Martin su Ducati Pramac e principale rivale di Bagnaia per il titolo. Bastianini è stato protagonista di una gara brillante: partito bene dalla prima fila, in terza casella in griglia, e in fuga dal primo all'ultimo giro, il pilota del team Ducati ha dominato la gara di Sepang.

LA LEADERSHIP DI BAGNAIA

In Malesia è stata grand’Italia. Non solo Enea Bastianini ha vinto la gara, Pecco Bagnaia ha rafforzato la sua leadership del mondiale, allungando sullo spagnolo Jorge Martin. Ora i punti di vantaggio del centauro piemontese sono diventati 14. Non un tesoretto del tutto rassicurante, ma è importante aver invertito la tendenza; nelle ultime settimane lo spagnolo si stava avvicinando, ora è stato ricacciato indietro. Mancano due gran premi alla fine. Prossimo appuntamento in Qatar, poi gran finale a Valencia. A Bagnaia servo altri 23 punti, a Losail potrebbe festeggiare con una gara di anticipo.