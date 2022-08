MotoGp, Francesco Bagnaia su Ducati vince il Gp d'Inghilterra, a Silverstone

Bagnaia vince a Silverstone dopo il trionfo ad Assen e conquista così la quarta vittoria stagionale. Il pilota della Ducati ufficiale ha concluso davanti a Maverick Vinales (Aprilia) e a Jack Miller (Ducati). Quarto nell'ordine d'arrivo Enea Bastianini (Team Gresini) che, nel finale del Gp di Gran Bretagna, ha scavalcato lo spagnolo Jorge Martin (Pramac). Il leader del Mondiale piloti, Fabio Quartararo, si è invece dovuto accontentare dell'ottavo posto, davanti ad Aleix Espargaro: il francese, dopo 12 Gp, adesso ha 180 punti e 22 di vantaggio sullo spagnolo, mentre Bagnaia è riuscito a salire al terzo posto nella graduatoria del Mondiale, portandosi a 49 lunghezze da Quartararo.





Vittoria italiana anche in Moto3

Successo italiano anche in Moto3, con i Dennis Foggia che ha vinto davanti a Masia e Oncu. "Sono tornato al podio con una vittoria dopo le ultime uscite sfortunate. Non avevo mai vinto su questa pista. All'ultimo giro ho dato tutto". Fuori i due leader del mondiale Garcia e Guevara. Il successo di Dennis riapre la corsa al titolo. Il ventunenne romano ha accorciato le distanze dalla vetta, riducendo a 42 i punti di svantaggio da Garcia, che mantiene un piccolo vantaggio, solo 3 punti, su Guevara che partiva in pole position e sembrava il favorito per il successo finale. In Moto2 vince Raul Fernandez che si prende la vetta in solitaria della classifica ai danni di Celestino Vietti, che ha chiuso solo sesto.