MotoGP, Jorge Martin vince in Indonesia e lascia Pecco Bagnaia a 21 punti di ritardo

Il Gran Premio di Indonesia ha visto il secondo posto di Pedro Acosta: lo spagnolo è finito sotto inchiesta per la pressione sospetta delle gomme, ma al termine delle indagini è stato scagionato quindi confermata la sua seconda posizione. Ai piedi del podio gli italiani Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, che hanno chiuso rispettivamente al quinto e al sesto posto. E invece è caduto Enea Bastianini, che dunque non è riuscito a dare continuità ai recenti ottimi risultati.

Le sensazioni della domenica sono opposte a quelle del sabato: la gara sprint, disputata ieri in Indonesia, aveva rilanciato le ambizioni mondiali di Pecco Bagnaia, capace di vincere la gara breve e di approfittare della scivolata del suo grande rivale Jorge Martin. Lo spagnolo però nella gara di oggi ha ristabilito le distanze: il suo successo, abbinato al terzo posto ottenuto da Bagnaia, gli ha consentito di portarsi a +21 in classifica.

MARTIN FELICE

A fine gara grande soddisfazione espressa da Jorge Martin, che ha dichiarato: “Questa ottenuta in Indonesia non è una semplice vittoria”; il riferimento è alla classifica mondiale e alla capacità di invertire il trend che dopo la gara sprint spingeva Pecco Bagnaia. Il piemontese resta comunque in corsa, anzi a ben guardare ha rosicchiato qualcosa allo spagnolo: all’inizio di questo week end era staccato di 24 punti, ora è a – 21. Alla fine del mondiale mancano ancora cinque gare: ci sono ancora tanti punti in palio, può ancora succedere di tutto.

BAGNAIA REALISTA

Realista Pecco Bagnaia, comunque soddisfatto del bilancio del week end. Il campione del mondo in carica ha dichiarato: "Alla fine è un terzo posto d'oro. Qualcosa in calssifica ho rosicchiato, mai avrei pensato di guadagnare punti in questo week end, il duello continua". Appuntamento alla prossima puntata.