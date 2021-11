Motogp, Pole di Jorge Martin a Valencia, Valentino Rossi nella Top ten

Centra il poker Jorge Martin, nell’ultimo Gran Premio della stagione il rookie del team Pramac centra la sua quarta pole position piazzando la sua Ducati davanti alle due moto del team ufficiali. Un giro monstre in 1:29.936 per rispondere ai super tempi di Bagnaia e Miller, e soffiare loro la pole proprio all’ultimo respiro. Entrambi i ducatisti, tra l’altro erano caduti subito dopo aver registrato la pole provvisoria, in uno strano scherzo del destino: nessuna conseguenza per i piloti ma qualche attimo di apprensione per Bagnaia la cui Desmosedici si è fermata proprio al centro della pista con il torinese che segnalava ai sopraggiungenti colleghi del potenziale ostacolo. Il campione del mondo Quartararo chiude 8° mentre sono assenti per infortunio i due piloti ufficiali Honda, Marc Marquez e Pol Espargaro con quest’ultimo protagonista di una brutta caduta nel corso della terza sessione di prove libere.





L’ULTIMA DI VALENTINO

Con il Mondiale piloti già assegnato, così come il campionato costruttori, gli occhi di tutti gli appassionati si sono concentrati sul Valentino Rossi, alla sua ultima gara in carriera. Il Dottore appare, già dall’inizio del weekend, ben deciso tirare fuori tutto quello che rimane della sua straordinaria carriera per regalare un ultimo spettacolo ai tanti appassionati che sono giunti a Valencia per salutarlo. Rossi centra nella FP3 l’accesso diretto alla seconda sessione di qualifiche e chiude con il decimo tempo. Domani spingerà al massimo la sua Yamaha Petronas per concludere al meglio una carriera davvero straordinaria.

LE PAROLE

Al termine delle qualifiche Jorge Martin ha commentato il super giro: "Finire con una pole è incredibile, sono molto contento e fiducioso per la gara, abbiamo un bel ritmo, siamo molto in forma. Mi manca qualcosa per vincere, ma darò il massimo, voglio giocarmi le mie carte".

Suonano la carica anche i due piloti della Ducati accendendo la sfida con il rookie. “Martin è stato bravo, merita la pole” Ha commentato Bagnaia : “A Valencia è difficile fare un giro perfetto per me, non è nelle mie corde, ma sono molto contento del ritmo, anche nelle FP4 siamo andati fortissimo".