Mourinho nuovo allenatore del Tottenham

Mourinho nuovo allenatore del Tottenham

Mourinho nuovo allenatore del Tottenham

Redazione Web

20 novembre 2019, ore 09:54

L'ex tecnico dell'Inter succede a Mauricio Pochettino, che è stato esonerato ieri

José Mourinho ha commentato la sua nuova avventura sulla panchina del Tottenham, nella nota in cui gli Spurs hanno annunciato l'ingaggio dello Special One. "Sono entusiasta ed emozionato di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e tifosi così appassionati. La qualità della squadra mi entusiasma. Lavorare con questi giocatori è ciò che mi ha attratto", queste le parole del portoghese. "José è uno dei tecnici più affermati al mondo, ha vinto 25 trofei” si legge invece nel comunicato del Tottenham. Il club ha aggiunto che Mourinho ha già allenato Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchester United. Ha vinto il titolo nazionale in quattro paesi diversi (Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna) ed è uno dei tre soli manager ad aver vinto due volte la Champions League con due squadre, il Porto nel 2004 e l'Inter nel 2010. È stato inoltre tre volte campione della Premier League con il Chelsea (2005, 2006, 2015). “Mourinho ha una grande esperienza”, ha sottolineato il n.1 del club, Daniel Levy, “ha vinto con ogni squadra che ha allenato. Crediamo che porterà energia e fiducia nello spogliatoio”.​

Argomenti

allenatore
mourinho
nuovo
tottenham

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
Il Bologna torna a vincere in casa: batte l'Udinese al Dall'Ara per 1-0

Il Bologna torna a vincere in casa: batte l'Udinese al Dall'Ara per 1-0

Grazie a Bernardeschi, i rossoblù vincono contro l'Udinese. La vittoria casalinga mancava dal 9 novembre

Serie A, l'Inter vince e allunga sul Napoli. Azzurri fermati in casa contro il Parma

Serie A, l'Inter vince e allunga sul Napoli. Azzurri fermati in casa contro il Parma

Recupero 16^ giornata di Serie A: Napoli-Parma 0-0, Inter-Lecce 1-0. Inter a +6 dal Napoli

Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

Calciomercato, tutti i trasferimenti dell'ultima giornata del mercato invernale

Nell'ultimo giorno disponibile, ecco tutti i movimenti delle squadre di Serie A