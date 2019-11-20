Mourinho nuovo allenatore del Tottenham

L'ex tecnico dell'Inter succede a Mauricio Pochettino, che è stato esonerato ieri

José Mourinho ha commentato la sua nuova avventura sulla panchina del Tottenham, nella nota in cui gli Spurs hanno annunciato l'ingaggio dello Special One. "Sono entusiasta ed emozionato di entrare a far parte di un club con un patrimonio così grande e tifosi così appassionati. La qualità della squadra mi entusiasma. Lavorare con questi giocatori è ciò che mi ha attratto", queste le parole del portoghese. "José è uno dei tecnici più affermati al mondo, ha vinto 25 trofei” si legge invece nel comunicato del Tottenham. Il club ha aggiunto che Mourinho ha già allenato Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid e Manchester United. Ha vinto il titolo nazionale in quattro paesi diversi (Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna) ed è uno dei tre soli manager ad aver vinto due volte la Champions League con due squadre, il Porto nel 2004 e l'Inter nel 2010. È stato inoltre tre volte campione della Premier League con il Chelsea (2005, 2006, 2015). “Mourinho ha una grande esperienza”, ha sottolineato il n.1 del club, Daniel Levy, “ha vinto con ogni squadra che ha allenato. Crediamo che porterà energia e fiducia nello spogliatoio”.​

