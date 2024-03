Serie A, il Napoli ferma l'Inter sul pareggio, il Milan allunga sulla Juventus, Fiorentina in ansia per Joe Barone Photo Credit: agenziafotogramma.it

INTER-NAPOLI 1-1

Per la prima volta nel 2024 l’Inter non ha vinto una partita di campionato. Poco male per la classifica, il Milan è 14 punti indietro; ma per cancellare la delusione dell’eliminazione dalla Champions Simone Inzaghi avrebbe voluto un’altra vittoria. Ma la sua squadra è stanca, qualche segnale era già arrivato e i 120 minuti di battaglia a Madrid si sono fatti sentire. Proprio per prendere in contropiede il calo di energie, i nerazzurri sono partiti forte sia nel primo tempo sia nella ripresa; poi però sono calati e il Napoli è riuscito ad alzare il baricentro e ha rimontare il risultato. Matteo Darmian aveva portato in vantaggio la capolista al 43esimo del primo tempo; Juan Jesus, peraltro un ex, ha segnato di testa su calcio d’angolo al 36esimo della ripresa. Il Napoli resta ancora piuttosto lontano dalla zona Champions, ma il punto fa morale e tiene acceso il sogno.

VERONA-MILAN 1-3

Il Milan in questa fase è la seconda forza del campionato, allungo sulla Juve. Al Bentegodi vittoria meritata e convincente della squadra di Pioli. Che ha creato, sprecato, sofferto, poi chiuso i conti. Tra le varie occasioni del primo tempo una traversa clamorosa di Pulisic, poi appena prima dell’intervallo il gol del vantaggio di Theo Hernandez al culmine di una azione insistita, anche grazie a un paio di rimpalli vinti. A inizio ripresa il raddoppio di Pulisic e un gigantesco spreco di Leao davanti alla porta. La bella rete di Noslin, con una botta da fuori, ha rimesso in partita i padroni di casa. Ma ci ha pensato Chukwueze a chiudere i conti. Per l’Hellas battuta d’arresto nella corsa verso la salvezza, ma la squadra di Baroni è viva.

JUVENTUS-GENOA 0-0

Nelle ultime ultime sette partite, la Juventus ha ottenuto una sola vittoria. Peraltro in modo rocambolesco, in pieno recupero, contro un Frosinone che sta attraversando un momento di difficoltà. La squadra che sognava di contendere all’Inter lo scudetto ha frenato in modo davvero brusco, ora ha perso anche il secondo posto con il Milan salito a + 3. Allegri è nervoso, ma le critiche ci stanno. Quando sei un risultatista, se i risultati non arrivano c’è un problema. Detto questo ci sono anche i meriti del Genoa, che ha confermato i motivi di una buona classifica. Juve lenta e rinunciataria nel primo tempo, un po’ più propositiva nella ripresa. Ma non si pesca sempre il jolly: al novantesimo palo di Kean. Vlahovic nervoso, espulso nel recupero per due ammonizioni per proteste: sarà squalificato contro la Lazio