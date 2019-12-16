Napoli, bimbo autistico escluso da recita scolastica di Natale

Napoli, bimbo autistico escluso da recita scolastica di Natale

Napoli, bimbo autistico escluso da recita scolastica di Natale

Redazione Web

16 dicembre 2019, ore 17:00

La mamma in lacrime, "emarginato invece di integrarlo"

Aveva versato la sua quota per comprare i dolci e fare un regalino al personale scolastico, poi scopre che suo figlio, 5 anni, diversamente abile, era stato escluso dalla rappresentazione natalizia perché non sta in fila e non parla a differenza dei suoi compagni di classe. E' successo nei giorni scorsi, in una scuola del Napoletano. La mamma del piccolo, affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo, viene a conoscenza della decisione da un gruppo WhatsApp di mamme che suo figlio era stato escluso dalla rappresentazione natalizia e che la maestra si sarebbe riservata la scelta di coinvolgerlo solo dopo un confronto con lei. "Lo so che il mio piccolo non avrebbe partecipato - dichiara in lacrime la madre - so che non parla e non riesce a stare in fila, non c'è bisogno che lo sottolineasse la maestra, ma per me era importante anche solo vedere il suo nome su quella lista e vederlo quel giorno lì, a saltare e divertirsi a modo suo, a vedere quel suo sorriso dolce, sogno infranto da chi lo ha emarginato invece di integrarlo". 

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