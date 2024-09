Napoli, grave ragazzo di 16 anni, è caduto dalla finestra della scuola al secondo piano, avrebbe deficit cognitivi

Le lezioni non erano ancora iniziate al “Pantaleo di Torre del Greco, in provincia di Napoli, quando un ragazzo di 16 anni è precipitato al suolo, cadendo dalla finestra della su aula, al secondo piano della scuola. Le sue condizioni sono preoccupanti, portato all’ospedale del mare, nella zona portuale di Napoli, è stato immediatamente operato,Sull’operazione e sul suo stato non si conoscono altri dettagli. Non appena si è verificato l'episodio, tutti gli studenti - già presenti all’interno dell’edificio scolastico per iniziare le lezioni - sono stati fatti allontanare e sono stati sistemati in un'ala dell'edificio lontano dallo stabile che si trova in via Cimaglia.





Genitori ai cancelli della scuola, accesso negato dalle forze dell’ordine





Ansia e caos hanno accompagnato molti genitori, che una volta saputo del fatto si sono riversati all'esterno della scuola nel tentativo di prelevare i propri figli, di avere notizie. Si è creata una ressa ai cancelli, l’ingresso gli è stato negato per questioni di sicurezza, e per avviare i rilievi del fatto, che sono ancora in corso, e che proseguiranno



Aperta una inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata, il ragazzo ha deficit cognitivi





Forti ripercussioni sul traffico nella zona, diventato molto caotico tra viale Ungheria e via della Repubblica, finendo per ripercuotersi anche dove si trova la stazione centrale della Circumvesuviana. Il ragazzo precipitato frequenta una terza dell’istituto superiore Pantaleo. I carabinieri sono intervenuti dopo pochi minuti, chiamati da dirigenti della scuola. Sono stati già sentiti i familiari, per delineare i tratti della personalità del ragazzo, i fatti recenti che hanno preceduto la grave caduta, e i compagni di classe, che erano presenti nell’aula dove stavano per iniziare le lezioni. La diinamica non è ancora stata chiarita, al momento ci sono ancora gli accertamenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa dai carabinieri o dall’ospedale del mare, dove il sedicenne è stato già operato, l’intervento sarebbe ancora in atto. La Procura di Torre Annunziata ha delegato le prime indagini ai carabinieri della compagnia di Torre de Greco, che hanno già ascoltato i primi testimoni. Secondo quanto si apprende, lo studente 16enne sarebbe affetto da una grave forma di disabilità intellettiva.