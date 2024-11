Napoli, morto 18enne colpito alla testa da colpi d'arma da fuoco. Forse un gioco con la pistola finito male

Stavano maneggiando la pistola quando è partito un colpo che ha raggiunto la vittima alla testa: secondo quanto si è appreso così sarebbe stato ferito a morte Arcangelo Correra, il 18enne morto qualche ora fa a Napoli. A raccontare la vicenda alla Squadra Mobile sarebbero stati due amici del ragazzo morto, tra cui un suo parente, il fratello minore di Luigi Caiafa, un ragazzo ucciso nel 2020, nella dinamica dei fatti raccontata agli inquirenti. Il giovane era stato ricoverato in condizioni disperate dopo l’agguato. Nell’ospedale Vecchio Pellegrini, dove erano giunti parenti ed amici, si sono registrati momenti di tensione, a causa dei quali è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Arcangelo Correra, questo il nome del ragazzo, per quanto incensurato, è indicato vicino agli ambienti della piccola criminalità napoletana, di cui faceva parte il cugino, Luigi Caiafa, 17enne ucciso da un poliziotto il 4 ottobre del 2020 durante una rapina nel cuore del capoluogo campano. Correra è stato colpito a pochi passi dalla sua abitazione. La polizia ha sequestrato le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona per ricostruire la vicenda. Dall’analisi dei suoi social emerge l’immagine di un ragazzo normale, nessuna esaltazione di alcuna forma di violenza. I genitori, Alessandro e Antonella, avevano pubblicato sui loro profili una sequenza di foto lo scorso 25 ottobre in occasione del 18mo compleanno di Arcangelo con il commento “18 anni di puro amore”, oggi era il compleanno del padre.

Oggi a Napoli manifestazione contro la violenza, organizzata dopo gli omicidi di Emanuele Tufano, ammazzato in uno scontro tra gang e di Santo Romano, il 19enne, ucciso a san Sebastiano al Vesuvio, per futili motivi: aveva pestato e sporcato la scarpa dell’omicida.

MANFREDI, PIU' CONTROLLI

C'è anche il sindaco della città partenopea, Gaetano Manfredi, alla manifestazione anti violenza in corso a Napoli. C'è il tema oggi di questi scontri tra bande di giovani - le prime parole al suo arrivo in piazza del Gesù sull'ennesimo episodio di sangue accaduto nella notte in città - che avvengono anche nell'ambito di un ambiente camorristico. Sono giovanissimi coinvolti in attività illegali, ed è molto importante approfondire bene queste dinamiche. Le forze dell'ordine sono già molto attive su questo argomento e questo ci deve spingere ulteriormente a lavorare ovviamente da un lato sul controllo dall'altro sul lavoro, sull'inclusione sociale e sull'educazione visto che questi fenomeni coinvolgono giovanissimi.