Napoli, niente impresa in Champions League

A Madrid il Real vince 3-1 in rimonta, ritorno il 7 marzo al San Paolo

Il Real Madrid è più forte del Napoli. Il goal iniziale di Insigne non ha cambiato il corso delle cose, con il passare dei minuti la superiorità degli spagnoli è emersa e si è concretizzata la rimonta con le reti di Benzema, Kroos e Casemiro. 3-1 il punteggio. Per ottenere un risultato positivo al Bernabeu ai partenopei sarebbe servita una super prestazione, non una prova da sei stiracchiato in pagella. Il presidente De Laurentiis – forse dimenticando la distanza tecnica tra le due squadre- non ha gradito, ha parlato di Mertens fuori ruolo e si è lamentato del mancato utilizzo di giocatori che avrebbero potuto essere utili. Sarri ha rispedito le critiche al mittente, ma ha ammesso che i suoi hanno sbagliato più del solito. Appuntamento a Napoli il prossimo 7 marzo, servirà vincere 2-0. Difficile, ma non impossibile. Sarà cruciale non subire gol. Sarri si è detto convinto che quella sera il san Paolo sarà un inferno.

