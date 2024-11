Natale con i tuoi, ma quanto mi costi ? I prezzi di treni ed aerei sono davvero cari, più di sempre

Sarà un be l Natale , ma piuttosto caro. Chi si sta affannando in questi giorni a fare i biglietti del treno e dell’ aereo per le festività se ne è reso già conto. Terribile la realtà per chi vuole partire da Milano per tornare a casa, magari a Reggio Calabria , il record di prezzi per quest'anno è con Trenitalia nella giornata di venerdì 20 dicembre : il picco raggiunto è di 345 euro con un cambio a Roma e 9 ore e 26 minuti di viaggio. Le differenze di costo rispetto ai prezzi abituali sono già notevoli e di gran lunga superiori anche rispetto ai rincari dello scorso anno. Su questi è impossibile intervenire perché, come sempre, i prezzi del biglietto sono dettati dalla domanda. A poco serve seguire gli annunci di offerte modulari in base agli orari: l'algoritmo schizza verso l'alto e propone prezzi da capogiro con costi superiori a un viaggio in economy in aereo per una destinazione continentale, o in paesi limitrofi.





Si è tornati al pre-covid

La domanda di mobilità è tornata per quest'anno ampiamente ai livelli pre Covid, con crescite negli spostamenti da compiere in treno rispetto al 2019. Anche quest'anno, per ora senza risultati, le associazioni dei consumatori battono i pugni sul tavolo chiedendo ad Antitrust e Mr. Prezzi verifiche e sanzioni nel caso di aumenti troppo importanti sul prezzo dei biglietti.

Una Via Crucis sui binari

Il Corriere della Sera ha analizzato le stime per le due tratte di maggiore percorrenza nelle festività , una sulla linea tirrenica che arriva fino a Reggio Calabria, l'altra sull'adriatica con destinazione Lecce, la stazione che è più a Sud in Puglia. L'analisi è stata effettuata sui portali di Trenitalia e di Italo, che però ha come stazione finale Bari (per Lecce c'è Itabus che prevede la copertura della tratta in bus). Il periodo analizzato è quello tra giovedì 19 dicembre e lunedì 23 dicembre, i cinque giorni in cui si attende l'esodo di massa. La stazione di partenza esaminata è naturalmente quella di Milano, la città nella quale si concentra la maggior parte delle partenze e la più grande percentuale della manodopera proveniente dal Sud. Lunedì 23 dicembre la tratta Milano-Reggio Calabria con Trenitalia e un cambio a Roma non costa meno di 168 euro in sola andata. Milano-Lecce con Trenitalia nella giornata di venerdì 20 dicembre costa la stessa cifra, con punte anche di 177 euro. Analoghi i rincari che si trovano su Italo per la tratta Milano-Bari nella giornata di giovedì 19 dicembre e lunedì 23 dicembre: sarà impossibile spendere meno di 107,9 euro. La tratta di Italo Milano-Reggio Calabria nei giorni tra giovedì 19 dicembre e lunedì 23 dicembre costerà circa 132,9 euro. I costi aumentano per tutte le tratte proporzionalmente: nessuno è escluso dai rincari con punte fino al 300% rispetto alla media annuale. I treni da Milano per Reggio Calabria si fermano infatti anche a Roma, Napoli e Salerno, così come a Sapri, Paola, Lamezia Terme e Vibo Valentia. Quelli diretti a Lecce toccano la linea adriatica con le Marche, l'Abruzzo e l'alta Puglia con Foggia e il Tavoliere delle Puglie, fermando a Bari. Per sabato 21 dicembre la tragedia è già realtà , non ci sono più posti disponibili con Trenitalia da Milano a Lecce.