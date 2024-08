Naufragio Bayesian, il comandante Cutfield indagato per omicidio colposo plurimo

SOTTO INDAGINE

Il provvedimento era nell’aria, ora la notizia è ufficiale: James Cutfileld, comandante del veliero Bayesian, è indagato: la procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per naufragio e omicidio colposo plurimo. Da un lato si tratta di un atto dovuto, necessario per procedere con i rilievi e con le autopsie sui corpi delle sette vittime. Dall’altro si vuole fare chiarezza su possibili errori commessi dal comandante e dal suo equipaggio nella gestione dell’emergenza.

IPOTESI DI ERRORI

Una settimana fa, mentre era in rada nelle acque di Porticello, non lontano da Palermo, il veliero è stato travolto nella notte da una tromba d’aria ed è affondato in pochi minuti. Delle ventidue persone a bordo, quindici si sono salvate, sette non ce l’hanno fatta. Cutfield, 50 anni, neozelandese, è già stato sentito per due volte dagli inquirenti; al comandante sono state chieste spiegazioni sul portellone lasciato aperto, da lì poi è stata imbarcata acqua. Poi ancora sulla posizione della deriva e sulla presunta sottovalutazione dell’allerta meteo. Sono poi stati ricostruiti i 32 minuti trascorsi da quando il veliero ha iniziato a imbarcare acqua allo sparo del razzo con il quale è stata segnalata l’emergenza.