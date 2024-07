Nella Giornata mondale dei nonni, da Papa Francesco un invito a rafforzare l’alleanza tra giovani e anziani

'"Oggi si celebra la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. L'abbandono degli anziani è una triste realtà alla quale non dobbiamo abituarci. Per molti di loro in queste giornate estive la solitudine rischia di diventare un peso difficile da sopportare. La giornata odierna ci chiama ad ascoltare la voce degli anziani che dicono 'non abbandonarmi' e a rispondere 'non ti abbandonerò'. Rafforziamo l'alleanza tra nipoti e nonni, tra giovani e anziani, diciamo no alla solitudine degli anziani". Così questa mattina Papa Francesco al termine dell’Angelus celebrato in piazza San Pietro. "Il nostro futuro dipende molto da come i nonni e i nipoti impareranno a vivere insieme", ha concluso il pontefice invitando tutti i fedeli a tributare un applauso tutti insieme ai nonni.





Un nuovo monito di papa Francesco per fermare i conflitti

"Mentre nel mondo c'è tanta gente che soffre per le calamità e la fame si continua a costruire e vendere armi e a bruciare risorse alimentando guerre grandi e piccole. Questo è uno scandalo che la comunità internazionale non dovrebbe tollerare e contraddice lo spirito di fratellanza dei giochi olimpici appena iniziati. Non dimentichiamo che la guerra è una sconfitta", ha detto Bergoglio dopo l'Angelus da piazza San Pietro.