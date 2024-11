Netflix ha presentato le nuove produzioni in arrivo nel 2025, da Stranger things, a Squid Game, alla serie sul Gattopardo

Sarà un anno ricco di produzioni per Netflix che ha presentato le nuove attesissime serie e altrettanti titoli cinematografici di sicuro successo, dagli Usa alla Gran Bretagna, dal sud America all'Asia, dall'Italia alla Spagna, alla Norvegia alla Corea. Tra le novità per gli amanti delle saghe l'ultima stagione di “Stranger things”. Tra le produzione del prossimo anno ci saranno anche il ritorno di “Mercoledì” di Tim Burton, un nuovo capitolo dei gialli dell'investigatore Daniel Craig e, una serie che ci riguarda da vicino: “Il Gattopardo” con Kim Rossi Stuart nel ruolo che fu di Burt Lancaster. Altra serie molto attesa è “Squid Game 2”, la produzione coreana dei record.





Produzioni sempre meno “Made in Usa”

Il colosso dello streaming ha evidenziato che la produzione extra-Usa appare sempre più strategica. Il 13% delle ore viste negli Usa riguarda titoli non in lingua inglese, mentre oltre l'80% degli abbonati globali guarda contenuti coreani. Ma c’è anche altro. Oltre il 70% di tutte le visualizzazioni su Netflix avviene con i sottotitoli o i doppiaggi.





Le novità

Gli appassionati di tutto il mondo potranno vedere su Netflix diverse novità il prossimo anno. Alcune di queste entreranno in catalogo nel mese di dicembre e lo saranno per tutto il 2025. Tra i titoli c’è l’italiano “Il Gattopardo”. L’arrivo sulla piattaforma di streaming è prevista per il prossimo anno e tra gli interpreti ci sono Kim Rossi Stuart, Saul Nanni, Deva Cassel e Benedetta Porcaroli.





Le altre novità in lingua non inglese

Il 2025 sarà l’anno di serie come: “Cent'anni di solitudine “ tratta da un classico della letteratura mondiale, “Ikusagami - Last Samurai Standing” (dal Giappone), la serie tedesca “L'Imperatrice S2”, quella spagnola “El Refugio Atómico” la brasiliana “Senna” sulla vita del pilota di Formula 1 Ayrton Senna. Poi ancora “Alice in Borderland S3” dal Giappone. Non mancano i film: il coreano “Tre Rivelazioni”, lo spagnolo “Un fantasma en la Batalla” e l'attesissima pellicola norvegese “Troll 2”. Ancora dalla Spagna arriverà “Alcaraz”, poi la serie “Atrapados” e quella giapponese “Bullet Train Explosion”. Infine il 2025 sarà l'anno del ritorno alla Casa Bianca di Shonda Rhimesì con la nuova serie “The Residence”.