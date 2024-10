New Hit di RTL 102.5: da oggi in alta rotazione “Rimani Qui” di Andrea Bocelli feat. Elisa, “Posti Vuoti” di Coma_Cose, “Born With A Broken Heart” di Damiano David e “Disease” di Lady Gaga

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Andrea Bocelli collabora con Elisa in “Rimani Qui”

A partire da questa settimana entra in rotazione radiofonica di RTL 102.5 il nuovo singolo di Andrea Bocelli featuring Elisa, dal titolo “Rimani Qui”. Il brano, scritto da Giovanni Caccamo, è un connubio di emozione e potenza dove la melodia avvolgente, arricchita dagli arrangiamenti orchestrali, crea un'atmosfera magica, capace di trasportare l'ascoltatore in un viaggio senza tempo. I testi, poetici ed evocativi, danno vita a un dialogo musicale che emoziona e vibra di intensità. “Rimani Qui” è tratto da “Duets”, il nuovo album di Andrea Bocelli in onore del 30° anniversario di carriera del cantante. Il nuovo lavoro discografico di Bocelli, in uscita il 25 ottobre, riunirà molte delle collaborazioni più amate di questi ultimi tre decenni e brani nuovi, in una raccolta di 32 tracce. Al suo interno, le collaborazioni con Karol G, Ed Sheeran, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Celine Dion, Giorgia, Pavarotti, Stevie Wonder e tanti altri. L’uscita dell’album coincide con la partecipazione di Bocelli, al Festival Internazionale di Cinema di Roma, dove verrà presentato in anteprima mondiale il film-concerto “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, la celebrazione di un'icona internazionale e di una voce classica venerata in tutto il mondo.





Coma_Cose: “Posti Vuoti”

Dopo un’estate con la coinvolgente e ipnotica “Malavita”, i Coma_Cose tornano con il nuovo singolo “Posti Vuoti”, che entra in alta rotazione su RTL 102.5 a partire da oggi. L’introduzione strumentale con il groove energico di basso suonato dal produttore Michelangelo, che ha curato anche la produzione del brano, fa immergere subito nel mood autunnale del pezzo e ne restituisce pienamente il racconto malinconico. L’atmosfera carica di nostalgia si srotola attraverso varie stanze testuali; nel vuoto dello spazio fisico che riflette quello esistenziale si sottendono i fili dei ricordi, e non basta l'eco di un posto desolato per riempire una mancanza affettiva. Lo switch finale del brano "Dentro siamo posti vuoti in attesa di una verità” lascia aperta la porta alla speranza di ricostruire qualcosa che si è perso, qualcosa o qualcuno che colmerà i posti vuoti interiori.





Damiano David con “Born With A Broken Heart”, il suo secondo singolo da solista

Da oggi in alta rotazione il nuovo singolo di Damiano David, intitolato “Born With A Broken Heart”, secondo brano estratto dal suo attesissimo progetto solista dopo “Silverlines”. Il nuovo brano è un uptempo, travolgente e carico di energia, in contrasto con il testo toccante e profondamente emotivo. Nonostante nasca da un periodo difficile, la canzone è caratterizzata da un ritornello accattivante e da un sound che dona leggerezza alla profondità del testo. «Quando ho scritto questa canzone, stavo uscendo da un momento molto buio, mi sentivo apatico e avevo paura di aver perso la mia capacità di sentire e provare sentimenti, sia positivi sia negativi. Tutto questo è successo nel momento in cui stavo iniziando la più importante relazione della mia vita e la paura di non essere pronto o all’altezza era enorme. Penso che questa canzone sia stata un modo per dare un senso a quello che provavo, guardando il tutto da una prospettiva meno spaventosa. Sono felice di non sentirmi più così adesso, ma penso che molte persone possano ritrovarsi in questo senso di inadeguatezza» ha raccontato Damiano.





Lady Gaga torna con “Disease”

L’icona del pop mondiale Lady Gaga ha pubblicato un nuovo singolo, dal titolo “Disease”, che entra in rotazione radiofonica di RTL 102.5. Questo singolo è estratto dal suo nuovo album in studio, il settimo della sua carriera e che verrà rilasciato nel febbraio 2025. “Disease” è scritta da Gaga assieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky e prodotta da Lady Gaga e Andrew Watt. Si tratta di un brano dance dalle sonorità oscure che mescola l’elettronica ad una venatura rock, in cui Gaga canta un amore incondizionato. Lady Gaga continua ad essere in testa alle classifiche mondiali con il singolo “Die with a Smile” con Bruno Mars e, di recente, la popstar ha preso parte alla pellicola “Joker: Folie à Deux” di Todd Phillips accanto a Joaquin Phoenix. Oltre a realizzare la colonna sonora ufficiale del film, Lady Gaga ha pubblicato anche l’album ispirato al personaggio di Harley Quinn che interpreta nel film, “Harlequin”.