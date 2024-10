New Hit di RTL 102.5: da oggi in alta rotazione “Somebody Save Me” di Eminem (ft. Jelly Roll) e “Niente Panico” di Ghali

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





Eminem collabora con Jelly Roll in “Somebody Save Me”

Dopo il successo di “Houdini”, Eminem torna con il nuovo singolo “Somebody Save Me” featuring Jelly Roll, che entra in alta rotazione su RTL 102.5. Una collaborazione inedita che unisce due personalità diverse, ma complementari: Jelly Roll porta nella traccia il suo approccio emotivo e melodico in un mix tra rap, country e rock, mentre Eminem aggiunge il suo classico flow incisivo e lirico. “Somebody Save Me” è una lettera di scuse ai figli. Nel brano Eminem, con i suoi versi taglienti, cerca di resettare tutte le sue mancanze, assenze ed incomprensioni provocate nel periodo in cui soffriva di dipendenza dalla droga e Jelly Roll partecipa alle forti emozioni del brano cantando il ritornello, dove campiona la sua canzone “Save Me” del 2020. Il video è anche un'occasione per aiutare le persone in tema di salute mentale. Alla fine della clip, infatti, compare la frase “If you need help, you are not alone” con il rimando a un link di BetterHelp, una piattaforma che mira a rimuovere le barriere all’accesso alla salute mentale.





Ghali, il nuovo singolo è "Niente Panico"

A partire da questa settimana entra in rotazione radiofonica di RTL 102.5 il nuovo brano di Ghali, dal titolo “Niente panico”. Si tratta di un dialogo intimo e profondo rivolto non solo a sé stesso ma a tutta la sua generazione, ed è un brano per ricordare di non avere timore, trasmettendo un messaggio di forza e resilienza. Il brano diventa un promemoria personale e collettivo, un invito a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili. «Ho scritto la canzone più importante della mia vita. È un brano a cui tengo molto, mi ha aiutato tanto in questi anni non sempre facili e quando lo ascolto è come se stessi tendendo una mano a me stesso. Come poche volte nel mio percorso artistico, sento di aver creato qualcosa in grado di curarmi. C’è una componente profondamente rassicurante in “Niente Panico”, quasi fosse una preghiera che mi ricorda di restare tranquillo anche nei momenti più bui» ha raccontato il cantante.