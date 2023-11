New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Classico” degli Articolo 31, “Ti Sento” di Bob Sinclar & Matia Bazar ft. Antonella Ruggiero, “Psycho Killer” dei Duran Duran ft. Victoria De Angelis e “Mirage” dei OneRepublic

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

GLI ARTICOLO 31 TORNANO CON "CLASSICO", UN RAP CHE RIFLETTE SULLA SOCIETÀ ODIERNA

Da oggi in rotazione su RTL 102.5 “Classico”, il nuovo singolo degli Articolo 31 che segna un ritorno all'inconfondibile stile del duo formato da J-Ax e Dj Jad, che ne firmano rispettivamente testo e musica. Il brano rap ironizza, diverte e fa riflettere sull'invecchiare male e sul modo stereotipato di approcciarsi alle nuove generazioni di tantissimi boomer. "Classico" è un manifesto del pensiero degli Articolo 31 sul tempo che passa e sul loro restare sempre fuori dagli schemi, vivendo al massimo. In "Classico", J-Ax e Dj Jad fotografano l'amara evoluzione della società odierna mettendo a confronto i ragazzi di ieri con quelli di oggi.

BOB SINCLAR & MATIA BAZAR FT. ANTONELLA RUGGIERO: TORNA IN RADIO “TI SENTO”

A distanza di dodici anni dalla hit “A far l’amore”, Bob Sinclar torna a lavorare su un brano italiano, scegliendo un successo degli anni '80 diventato un classico: “Ti sento”. Il rifacimento del brano dei Matia Bazar, interpretato dall'ineguagliabile voce di Antonella Ruggiero, torna in rotazione radiofonica. “Ti sento” non è infatti solo una delle canzoni più amate di tutti i tempi in Italia, ma scalò anche le classifiche in Europa, raggiungendo i vertici delle hit-parade nei Paesi Bassi e in Germania. Uscì anche in spagnolo (Te siento) e in inglese (I Feel You) con un forte apprezzamento nel Regno Unito.

DURAN DURAN E VICTORIA DEI MÅNESKIN INSIEME SULLA COVER DI "PSYCHO KILLER" DEI TALKING HEADS

Giusto in tempo per Halloween, i Duran Duran hanno pubblicato oggi una nuova cover di "Psycho Killer" dei Talking Heads, con Victoria De Angelis dei Måneskin al basso, e con l'ex chitarrista dei Duran Duran, Andy Taylor, alla chitarra. Il brano è tratto dall'imminente album dei Duran Duran a tema Halloween, "Danse Macabre", in uscita il 27 ottobre. «È probabilmente la bassista più importante in circolazione in questo momento. Ho incontrato un paio di ragazzi dei Måneskin a una festa e mi hanno detto: 'Devi incontrare il nostro bassista'. È una tale dinamo! Ero tipo 'cosa ti ha ispirato?' e Vic ha detto: 'Tina Weymouth'. Così, quando 'Psycho Killer' è stata scelta per far parte dell’album, ho pensato: 'Le chiederò se le piacerebbe farsi una bassata insieme!’», ha raccontato John Taylor.

ONEREPUBLIC: IN RADIO “MIRAGE”, IL SINGOLO IN COLLABORAZIONE CON UBISOFT E MISHAAL TAMER

La band multiplatino, capitanata da Ryan Tedder, torna in rotazione radiofonica con "Mirage", il nuovo singolo in collaborazione con Ubisoft, casa produttrice del videogioco Assassin's Creed, e con Mishaal Tamer. Il brano è stato co-scritto dal frontman della band Ryan Tedder, che si è ispirato al gioco e ha interpolato alcune note della colonna sonora originale di Assassin’s Creed: "Mirage", composta da Brendan Angelides e Layth Sidiq, lead vocalist e violinista. Il singolo segna anche la collaborazione con Mishaal Tamer, che ha aperto i concerti del tour degli OneRepublic quest’estate.