New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda "Episodio d'amore" di Geolier, “Die with A Smile” di Lady Gaga & Bruno Mars e “Edge of Saturday Night" di The Blessed Madonna con Kylie Minogue

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

Geolier: il nuovo singolo "Episodio d'amore"

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5, il nuovo singolo di Geolier, dal titolo “Episodio d’amore” (prod. Takagi & Ketra, Dat Boi Dee). Il brano, estratto dall’album “DIO LO SA”, è in grado di unire il mondo urban a quello della canzone napoletana e creare un ponte tra passato e presente: un vero episodio d’amore che si vuole vivere fino in fondo, nonostante l’esito sia già scritto. Mentre cresce l’attesa per le ultime tre tappe del suo straordinario tour estivo, Geolier ha già annunciato un tour nei palasport per marzo 2025. Gli appuntamenti, che andranno ad aggiungersi al già noto e imperdibile live del 25 luglio 2025 all’Ippodromo di Agnano, includeranno Jesolo, Milano, Torino, Bologna e Roma.





Lady Gaga e Bruno Mars collaborano in “Die with A Smile”

“Die with A Smile”, la prima collaborazione tra i due giganti della musica mondiale Lady Gaga e Bruno Mars, segna il loro ritorno sulle scene, rispettivamente dal 2021 e dal 2022, e da oggi entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Il singolo "Die With A Smile" è una ballad nuova, moderna ed emozionante, prodotta dai due artisti insieme a D'Mile e Andrew Watt, ed è accompagnata dal videoclip ufficiale diretto insieme a Bruno Mars. "Io e Bruno - dice Lady Gaga - ci rispettiamo molto reciprocamente e stavamo parlando da tempo di collaborare. Stavo finendo il mio album a Malibu e una sera dopo una lunga giornata mi ha chiesto di andare nel suo studio per ascoltare qualcosa a cui stava lavorando. Era circa mezzanotte quando sono arrivata e sono rimasta sbalordita quando ho sentito cosa avesse iniziato a fare. Siamo rimasti svegli tutta la notte e abbiamo finito di scrivere e registrare la canzone. Il talento di Bruno è inspiegabile. La sua musica e la sua visione sono di altissimo livello. Non c'è nessuno come lui".





The Blessed Madonna & Kylie Minogue insieme nel nuovo brano “Edge of Saturday Night"

The Blessed Madonna e l’icona del pop Kylie Minogue pubblicano insieme il nuovo singolo dal titolo “Edge of Saturday Night”, che entra in rotazione da oggi su RTL 102.5 e che ha già tutte le caratteristiche di un brano iconico che definirà l'estate. Presentata nelle scorse settimane quando le due artiste erano insieme a Ibiza, “Edge of Saturday Night” è stata concepita per la prima volta come un'idea sul punto di essere chiusa già nel 2020, ispirata da un DJ set a Berlino. La canzone ha impiegato quasi quattro anni per cristallizzarsi completamente in un album, con l'aggiunta della voce di Kylie che ha dato nuova vita al brano, ora al centro dell'imminente album di debutto di The Blessed Madonna “Godspeed”, in uscita l'11 ottobre.