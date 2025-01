New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “STOP CALLING” di Jacoténe, “BMF” di SZA e “Guilty” di Teddy Swims

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

JACOTÉNE: IL SINGOLO DI DEBUTTO “STOP CALLING” IN ONDA SU RTL 102.5

Da oggi in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “STOP CALLING” (Sony Music/Columbia Records), l’elettrizzante singolo di debutto di JACOTÉNE e primo brano estratto dal suo attesissimo EP, previsto per il 2025, disponibile già in radio e in digitale. “STOP CALLING” è un brano sull’autodeterminazione personale, che riflette sui sentimenti dell’indipendenza e della consapevolezza di sé. Si presenta come un inno alla libertà, una via di fuga dalle vecchie abitudini. Sul brano, JACOTÉNE afferma: “STOP CALLING racconta del desiderio di liberarsi da un rapporto tossico, indagando la frustrazione e la conseguente voglia di riscatto derivanti dal ritrovarsi in una relazione basata sulla manipolazione e sulla disonestà. Si tratta di una situazione in cui hai dato più di una possibilità all'altra persona, ma le bugie e le manipolazioni mentali sembrano non finire mai. La canzone vuole essere un inno all'indipendenza e un rifiuto all’essere risucchiati di nuovo in una dinamica malsana".

SZA: IN RADIO IL NUOVO SINGOLO “BMF”

Da venerdì 17 gennaio su RTL 102.5 il nuovo singolo di SZA “BMF”, contenuto nell’album “SOS Deluxe: LANA” (Top Dawg Entertainment / RCA Records / Sony Music / Columbia Records), la versione estesa dell’acclamato album “SOS” con cui la superstar americana ha vinto nel 2024 il Grammy Award nella categoria “Best Progressive R&B Album”. “SOS Deluxe: LANA”, al primo posto nella classifica Spotify Global Album per 2 settimane consecutive, vede alla scrittura dei testi la stessa SZA e alla produzione Michael Uzowuru, ThankGod4Cody, Carter Lang, Rob Bisel, Solomonophonic & Monsune, Dylan Newstarter, tra gli altri. Con “SOS Deluxe: LANA”, SZA inizia una nuova era, segnando il culmine di un altro anno ricco di successi nazionali e internazionali. Nel solo 2024, SZA ha ricevuto il Songwriters Hall of Fame's Hal David Starlight Award e ha vinto numerosi premi, tra cui iHeartRadio Awards, BMI Awards, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, BRIT Awards e BET Awards.

TEDDY SWIMS: IL NUOVO BRANO È "GUILTY”

Da questa settimana in onda su RTL 102.5, "Guilty”, il nuovo brano del cantante e cantautore Teddy Swims. Scritto da Jaten Dimsdale, Jeff Gitelman, John Ryan, Julian Bunetta e Marcus Lomax, il brano segna un altro importante passo nella carriera di Swims, che si è fatto conoscere per la sua abilità unica nel fondere il soul, il pop e l'R&B in un sound distintivo e potente. Con il suo stile vocale, il singolo "Guilty" potrebbe essere una nuova prova del suo talento. Con la sua presenza vocale, Teddy Swims si conferma come uno degli artisti più interessanti della scena musicale contemporanea.