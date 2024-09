New Hit di RTL 102.5: Tutti i nuovi successi in alta rotazione da questa settimana sulla prima radio d’Italia

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

“Amore Disperato”: il nuovo brano di Achille Lauro

A pochi giorni dall’inizio di X Factor 2024 che lo vede impegnato come giudice del talent show, Achille Lauro arriva con un nuovo singolo intitolato “Amore disperato” che entra in alta rotazione di RTL 102.5 a partire da venerdì 20 settembre. Lauro scrive, insieme a Federica Abbate e Federico Oliveri (in arte Olly), un brano intimo dalle sonorità acustiche e cantautorali e dal sapore malinconico. Il racconto reale di una storia nata ai confini del raccordo anulare di Roma, in Via Tina Pica, l’icona assoluta delle pellicole di Luigi Comencini e del capolavoro del neorealismo rosa Pane, amore e fantasia. Il brano descrive un legame indissolubile così profondo e incondizionato da andare oltre l’amore stesso tanto da trasformarsi in altro. Un’analisi minuziosa dei sentimenti e di quanto basti poco per interrompere e distruggere un rapporto complesso, costruito con fatica e farlo crollare come un castello di carte.





Anna pubblica il nuovo singolo “Tonight”

Da questa settimana il nuovo singolo di Anna dal titolo “Tonight”, tratto dall’album “VERA BADDIE”, entra in alta rotazione su RTL 102.5. In questa slow-jam dal sapore trap, scritta da Anna e prodotta da Sadturs e MILES, racconta con onestà una relazione amorosa finita male, mostrando un lato più dark e malinconico della cantante. L’album “VERA BADDIE”, scritto interamente da Anna, è stato un vero terremoto nella scena musicale italiana, diventando un vero e proprio fenomeno culturale e social attraverso la figura della “baddie” ovvero il ritratto di una ragazza di oggi forte, indipendente, promotrice del “self-empowerment”, dolce, conscia delle proprie fragilità e difetti che sa tramutare in punti di forza, impenitente, libera e senza censure. Dopo l’esibizione a Fiera Milano Live come special guest del concerto di Nicki Minaj, la cantante s’imbarcherà nel suo primo vero tour nei club quest’autunno con tutte le date già sold-out.





Brunori Sas torna con il singolo “La ghigliottina”

Neanche il tempo di annunciare il Brunori Sas || Tour 2025 - in programma nei principali palasport italiani a partire dal prossimo marzo - che per Dario Brunori è già scoccata l’ora delle tanto attese novità musicali: arriva a colpo secco “La ghigliottina”, il nuovo brano che segna il grande ritorno sulle scene del cantautore e che entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5 da oggi. In un flusso frenetico di immagini, pensieri, considerazioni e contraddizioni, con l’affilata penna di Dario Brunori a servire molteplici chiavi di lettura sulla contemporaneità, “La ghigliottina” si muove tra giri di chitarre essenziali in apertura e concitati riff a incorniciare stralci di quotidiane querelle ideali e ideologiche.





Emma insieme a Baby Gang per il nuovo pezzo “HANGOVER”

Ad anticipare l’uscita di "Souvenir Extended Edition", l’ultimo album di Emma, è “HANGOVER”, una ballad dalle sonorità fresche, che segue il percorso sonoro iniziato con "Souvenir" e continuato quest’anno con "Apnea" e "Femme Fatale". Ad arricchire il brano, che da questa settimana entra in alta rotazione su RTL 102.5, la voce di Baby Gang, che Emma ritrova al suo fianco dopo la collaborazione di grande successo sul brano “In Italia 2024” con Fabri Fibra. Dopo il grande successo nei club, l’autunno scorso, e nei più importanti festival italiani, Emma a novembre tornerà live nei palasport di Milano, Roma e Bari per uno show unico che lascerà senza fiato.





Lazza: “Male da vendere”

Da venerdì 20 settembre entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5 anche il nuovo brano di Lazza, dal titolo “Male Da Vendere”. Il pezzo, prodotto da MILES, fa parte del prossimo album del cantante “Locura” in uscita il 20 settembre e che include numerose collaborazioni, tra cui Laura Pausini, Sfera Ebbasta, Marracash, Ghali, Artie 5ive, Guè, Kid Yugi. “Zeri in più (Locura)”, realizzata con Laura Pausini e prodotta da Drillionare, è già stata rilasciata e il cantante ha condiviso una storia su Instagram, nella quale ha scritto: «Volevo spendere due parole in merito a “Zeri in più”. Quando hai un nome così grosso come quello di Laura non è facile accostarsi a qualcuno di così apparentemente distante artisticamente. Sarei io il primo ad avere paura di essere “sporcato”. Voglio che tutti sappiano che questo pezzo non è una trovata delle major, né di nessuno se non mia in primis, e di Laura che ha sposato il mio viaggio sin da subito, anche perché non è così scontato che qualcuno abbia voglia di cantare parole uscite da una penna altrui. Mi rendo altrettanto conto di quanto il karma sia buono con me delle volte, ma d’altronde, anche a detta sua, ci piacciono le cose strane. Ci tengo che tutti capiate quanto peso ha questo pezzo. Grazie Laura, oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia, sono in debito».





Paola & Chiara collaborano con BigMama nel singolo “Il linguaggio del corpo”

Dopo averci fatto scatenare tutta l’estate con “Festa Totale” le Iezzi sisters si preparano a sganciare una bomba potentissima, in un’inedita formazione in trio: da questa settimana entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Il linguaggio del corpo”, il nuovo singolo di Paola & Chiara feat. BigMama. «Abbiamo conosciuto Marianna nel 2023 al Roma Pride e siamo rimaste davvero colpite dalla sua grinta e presenza pazzesca. Da allora abbiamo iniziato a pensare ad un pezzo insieme e finalmente eccoci. Passare del tempo in studio e vederla al lavoro ci ha fatto sentire vicine a lei sia artisticamente che umanamente» raccontano Paola & Chiara. «Il pezzo nasce da una stima reciproca. In primis amo che ci sia collaborazione tra donne dentro alla musica per dare forza al concetto di empowerment femminile. E soprattutto ascolto Paola & Chiara da quando sono piccola e mi rivedo nelle loro battaglie per i diritti della comunità LGBTQIA+. Loro mi hanno inviato il pezzo e ci ho immediatamente scritto una strofa sopra ispirandomi a tutte quelle persone con un corpo non conforme agli standard della società. Spesso ci arrivano critiche da persone molto più insicure di noi e con questa strofa voglio rivendicare con ironia e forza l'importanza di avere un corpo e di occupare uno spazio nel mondo» spiega BigMama.