New York Times, l'Italia di Giorgia Meloni oasi di stabilità in un Europa senza timone

A pochi giorni dall’elogio di Politico alla premier Giorgia Meloni, arriva l’analisi più che positiva del New York Times che definisce l ’Italia un’oasi di stabilità in un’Europa senza timone. Nel bel mezzo del caos, si legge, un improbabile rifugio di relativa tranquillità è emerso in un paese che è stato a lungo considerato tra i più ingovernabili d'Europa: l'Italia. Oggi con la Germania e la Francia impantanate nella crisi, il governo della premier Giorgia Meloni sembra un'oasi di stabilità.

ANALISTI DUBBIOSI

Il governo del Primo Ministro Meloni si è dimostrato duraturo e stabile, e l'economia italiana ha mostrato una relativa resilienza. Molti in Italia ritengono che i tavoli politici europei siano cambiati. Eppure secondo alcuni analisti politici si mostrano scettici rispetto al fatto che questa stabilità possa tradursi in un ruolo di leadership più ampio in Europa. Anzi qualcuno non è neanche sicuro che Meloni sia interessata a battersi per le sfide comuni nel vecchio Continente. Meloni, secondo il ragionamento, non sembra avere una visione affine a quella ad esempio del presidente francese Emmanuel Macron. Piuttosto il suo atteggiamento è apparso -fin qui- più sulla difensiva, i suoi obiettivi proclamati sono quelli di proteggere gli interessi e i confini dell’Italia. Di certo scrive il NYT, Meloni ha il vento politico a suo favore, con le forze di destra che avanzano in altri grandi Paesi e chiude l’anno con l’endorsement di Trump “Meloni? Una leader e una persona fantastica” ha detto il Tycoon confermando una volta di più, sempre più forte, l’asse tra Roma e Washigton.