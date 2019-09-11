Niccolò Fabi, Io sono l'altro è il nuovo singolo

"Io sono l'altro" è il nuovo singolo di Niccolò Fabi in uscita il 13 settembre. Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Tradizioni e Tradimento", che uscirà l'11 ottobre. «Esiste un’espressione “In Lak’ech” che nella cultura Maya non è solo un saluto ma una visione della vita. Può essere tradotta come “io sono un altro te” o “tu sei un altro me”. Che si parta dalla mistica o dalla fisica quantistica si arriva sempre alla conclusione che l’altro è imprescindibile nella nostra vita e che siamo solo particelle di un tutto insondabile.» Così il cantautore presenta il nuovo brano. Da dicembre, inoltre, il cantante farà il suo ritorno live, a distanza di 2 anni dal concerto-unico al PalaLottomatica di Roma in per festeggiare i suoi primi 20 anni di carriera.