Niccolò Fabi, Io sono l'altro è il nuovo singolo

Redazione Web

11 settembre 2019, ore 13:45 , agg. alle 14:36

In radio dal 13 settembre, da dicembre il cantautore impegnato con un tour teatrale

"Io sono l'altro" è il nuovo singolo di Niccolò Fabi in uscita il 13 settembre. Il brano anticipa il nuovo album di inediti "Tradizioni e Tradimento", che uscirà l'11 ottobre.  «Esiste un’espressione “In Lak’ech” che nella cultura Maya non è solo un saluto ma una visione della vita. Può essere tradotta come “io sono un altro te” o “tu sei un altro me”. Che si parta dalla mistica o dalla fisica quantistica si arriva sempre alla conclusione che l’altro è imprescindibile nella nostra vita e che siamo solo particelle di un tutto insondabile.» Così il cantautore presenta il nuovo brano. Da dicembre, inoltre, il cantante farà il suo ritorno live, a distanza di 2 anni dal concerto-unico al PalaLottomatica di Roma in per festeggiare i suoi primi 20 anni di carriera. 

1 dicembre - Ravenna - Teatro Dante Alighieri (Biglietti Esauriti)
2 dicembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi
8 dicembre - Pescara - Teatro Massimo
10 dicembre - Cosenza - Teatro Rendano
12 dicembre - Catania - Teatro Metropolitan
13 dicembre - Palermo - Teatro Golden
19 dicembre - Trento - Auditorium Santa Chiara
20 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale (Biglietti Esauriti)
21 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale
7 gennaio - Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine (Nuova Data)
10 gennaio - Bologna - Teatro EuropAuditorium
11 gennaio - Firenze - Teatro Verdi
12 gennaio - Torino - Teatro Colosseo
13 gennaio - Genova - Teatro Politeama Genovese
19 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica
20 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica
21 gennaio - Napoli - Teatro Augusteo
22 gennaio - Bari - Teatro Team
24 gennaio - Ancona - Teatro Le Muse
25 gennaio - Assisi - Teatro Lyrick (Nuova Data)
29 gennaio - Bergamo - Teatro Creberg
30 gennaio - Parma - Teatro Regio

