Nitto ATP Finals, fantastico Sinner che vola in semifinale da primo, passa anche Fritz

SINNER - MEDVEDEV

Un super Jannik Sinner supera Daniil Medvedev nella terza giornata del gruppo Ilie Nastase delle ATP Finals 2024 a Torino, garantendosi il primo posto nel girone e l’accesso alle semifinali. Il numero uno al mondo, che già si era assicurato la qualificazione prima dell’incontro, ha battuto il russo per 6-3, 6-4 in un’ora e 13 minuti, chiudendo la fase iniziale del torneo con tre vittorie su tre. Taylor Fritz, numero cinque mondiale, si qualifica come secondo nel girone, mentre Medvedev e l’australiano Alex De Minaur, attuale numero nove ATP, lasciano la competizione. Con questo successo, Sinner ottiene l’ottava vittoria nei quindici scontri diretti con Medvedev e si porta in vantaggio 8-7, avendo conquistato otto delle ultime nove sfide con il moscovita. Con una percentuale di prime al 56%, Sinner è riuscito a fare la differenza nei momenti chiave. Sul 3-3 nel primo set, dopo aver annullato una palla break, ha impresso una svolta alla partita con un parziale di 12-1 che gli ha permesso di chiudere il set 6-3 in 32 minuti. Nel secondo parziale, Sinner ha ottenuto un break nel terzo game portandosi avanti 2-1, ma Medvedev ha reagito, restituendo il break e spingendosi in vantaggio per 4-3. Tuttavia, l’italiano ha ripreso il controllo con un altro break, chiudendo il set e il match per 6-4. In avvio, entrambi hanno mantenuto un ottimo servizio. Sinner ha subito un attacco in rovescio nel terzo game, ma ha chiuso senza problemi, mentre Medvedev ha continuato a rispondere con potenza, fissando il 2-2. Sul 3-3, però, il moscovita ha avuto il primo calo e Sinner ne ha approfittato, con un ottimo passaggio difensivo che ha spezzato l’equilibrio e portato il numero uno al mondo a servire per chiudere il primo set. Medvedev ha iniziato con aggressività il secondo set, ma Sinner, sempre concentrato, ha realizzato un break fondamentale nel terzo game, consolidandolo al servizio. Il russo ha poi risposto con un break nel sesto game, riaprendo la sfida. Sinner, però, ha mantenuto la calma e sul 4-4 ha sfruttato l’occasione decisiva, conquistando il break e chiudendo la partita al primo match point.