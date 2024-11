Nitto ATP Finals, Zverev imbattibile, male Bolelli e Vavassori, Sinner affronta Ruud in semifinale

BOLELLI/VAVASSORI - AREVALO PAVIC

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno visto svanire il sogno di diventare la prima coppia italiana a raggiungere le semifinali delle Nitto ATP Finals. Dopo una stagione memorabile, caratterizzata da risultati prestigiosi come la finale agli Australian Open e al Roland Garros, oltre ai titoli conquistati a Buenos Aires, Halle e Pechino, i due azzurri si sono arresi al duo numero uno al mondo, formato da Marcelo Arevalo e Mate Pavic. I campioni del Roland Garros hanno chiuso il match decisivo con il punteggio di 6-3, 3-6, 10/3 in un’ora e 17 minuti, eliminando la coppia italiana. La partita, disputata nell’atmosfera elettrizzante della Inalpi Arena, era un vero e proprio spareggio per accedere alle semifinali. Il primo set ha visto le due squadre mantenere i propri turni di servizio fino al 5-3, quando Arevalo e Pavic hanno sfruttato una palla break per chiudere il parziale. Nel secondo set, Bolelli e Vavassori sono partiti forte, ottenendo un doppio break e portandosi rapidamente sul 4-0. Nonostante un calo di concentrazione che ha permesso agli avversari di ridurre lo svantaggio, i due italiani hanno mantenuto la freddezza, chiudendo il set 6-3 e forzando il super tie-break. Nell’ultima fase, Pavic è salito in cattedra, trascinando la coppia alla vittoria e prenotando un posto in semifinale contro Harri Heliovaara e Henry Patten. Per gli azzurri resta la soddisfazione di una stagione straordinaria e di un torneo giocato ad altissimo livello. Con le solide basi costruite quest’anno, è concreta la possibilità di rivederli nuovamente alle Finals nel 2025.

ZVEREV - ALCARAZ

Nel singolare, Sascha Zverev ha confermato il suo stato di forma straordinario battendo Carlos Alcaraz per 7-6(5), 6-4, siglando la terza vittoria consecutiva nel Gruppo John Newcombe. In una rivincita della finale del Roland Garros, Zverev ha dominato il match grazie a risposte incisive e colpi potenti. Nonostante abbia mancato sette opportunità di break nel primo set, il tedesco ha mantenuto la concentrazione nel tie-break, assicurandosi il parziale. Alcaraz ha mostrato il suo talento con giocate spettacolari, ma è stato punito da errori nei momenti chiave. Zverev affronterà Taylor Fritz in semifinale, mentre per lo spagnolo l’accesso alle semifinali resta in bilico, in attesa dell’esito dell’ultimo incontro del girone.