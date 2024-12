Noemi per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma, l’annuncio sui social

È con un post su Instagram che Noemi, una delle cantautrici più apprezzate del panorama musicale italiano, ha annunciato il suo primo live al Palazzo dello Sport di Roma, previsto per il 20 dicembre 2025. Ad accompagnare l’immagine sui social, una descrizione che esprime tutta la gioia della cantante: «A Roma. Nel mio quartiere. Tra le mie strade. Non potevo immaginare un modo migliore per concludere un 2025 che vi prometto sarà incredibilmente emozionante. Sarà come essere a casa, ma con un pizzico di magia in più». Numerosi i commenti dei fan di Noemi che non vedono l’ora di partecipare al live, come “Sto già prendendo l’aereo”, “Ci vediamo a casa nostra”, “Sono troppo felice per te! Meriteresti questo e altro” e altrettanti messaggi di colleghi e amici, tra cui Emma: “Daje tutta amore” e Ariete: “queen”. Per la cantautrice romana, i live e i concerti rappresentano un elemento cruciale del suo percorso artistico, una dimensione in cui riesce a esprimere tutta la forza e l'eleganza che la contraddistinguono, rendendola una delle voci più riconoscibili del panorama musicale contemporaneo. Noemi è pronta a sorprendere il pubblico con questa data speciale, annunciata dopo un’estate intensa trascorsa su palchi di tutta Italia in un tour di oltre quaranta concerti, che l’ha vista esibirsi in luoghi incantevoli come il Teatro di Verdura a Palermo, il Teatro Greco di Siracusa e il Teatro Petruzzelli di Bari. Inoltre, di recente Noemi ha preso parte alla nuova versione di “C’era un ragazzo che come me” di Gianni Morandi, insieme ad altri artisti, quali Alessandra Amoroso, Ariete, Bresh, Gaia, Gigi D’alessio, J-Ax, Jovanotti, Marco Morandi, Naska, Noemi, Paola & Chiara, Tommaso Paradiso e Tredici Pietro.





Il 2024 di Noemi

Per Noemi, alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, il 2024 è stato un anno ricco di ritorni e debutti. La cantautrice è tornata sulla scena musicale in primavera con il singolo “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music) e ha esordito come conduttrice del Concerto del Primo Maggio di Roma, al Circo Massimo. Con la Fondazione Una Nessuna Centomila, Noemi ha partecipato a due eventi live insieme alle grandi voci della musica italiana all’Arena di Verona il 4 e 5 maggio 2024. Durante l’estate, Noemi si è esibita dal vivo con il suo tour da oltre 40 date da maggio a ottobre. In autunno ha infine debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione”, diretta da Stefano Mordini e presentata in anteprima ad Alice nella Città.