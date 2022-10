Nomination Oscar 2022: Sorrentino c'è! Will Smith corre per la sua prima statuetta mentre Spielberg spera di vincere la sua terza

I pronostici sono stati azzeccati quasi tutti! Alle 14:18, ora italiana, Leslie Jordan e Tracee Ellis Ross hanno annunciato le nomination della 94esima edizione dei Premi Oscar.

Paolo Sorrentino ha avuto la sua candidatura per il film "È stata la mano di Dio" per la categoria del miglior film straniero. Assieme a lui anche il favorito "Drive my car" film giapponese che ha già strappato il golden globe al regista partenopeo un mese fa. Il film giapponese è stato nominato anche per la miglior sceneggiatura originale e per il miglior film.

Tra le candidature per il miglior attore anche Will Smith che potrebbe portare a casa la sua prima vittoria agli Oscar. Se la dovrà vedere con Denzel Washington, Javier Bardem, Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch.





Tra le attrici nominate figurano Olivia Colman, Kristen Stewart, Nicole Kidman, Jessica Chastain e Penelope Cruz per Madre Paralelas di Pedro Almodovar. Anche Spielberg potrebbe portare a casa la sua terza statuetta per la miglior regia del musical West Side Story. Nessuna sorpresa per le candidature per il miglior film d'animazione che vedono il favorito Encanto della Disney che ottiene anche la nomination per la miglior canzone.

Tra le nomination per il miglior film si segnalano Don't look Up, Dune, West Side Story, Belfast, Coda, Drive my car, Licorice Pizza, Nightmare alley, The Power of dog, King Richard e West side story.

Per sapere chi la spunterà e capire se Paolo Sorrentino riuscirà nell'impresa di portare a casa il suo secondo Oscar, l'appuntamento è fissato per il prossimo 27 marzo.