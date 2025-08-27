“Non prendiamo bambini”. A Milano Marittima polemica per il lido che vieta l’ingresso ai più piccoli

Per molti italiani in ferie la tranquillità della meta di vacanza è una prerogativa irrinunciabile. Tutti noi, almeno una volta, siamo stati disturbati – nel nostro ruolo di turisti o di semplici cittadini – da bambini frignanti sui mezzi pubblici o al ristorante, passeggeri urlanti al telefono, vicini di ombrellone con la musica a tutto volume. Per queto molte attività commerciali, consce della voglia di pace e calma tanto agognata dai propri clienti, negli anni si sono attrezzati per preservarla. Ed ecco, puntuali, sorgere le polemiche. L’ultima arriva da Milano Marittima, dove un lido ha deciso di vietare l’ingresso presso i propri spazi alle famiglie con bambini.





Il caso

A finire nell’occhio del ciclone uno stabilimento balneare della popolare meta turistica. Tutto è cominciato quando Andrea Mussini, cittadino modenese in vacanza a Milano Marittima con la moglie e il figlio di cinque anni e mezzo, ha provato a chiamare presso il lido per prenotare un pranzo con la propria famiglia. “Non prendiamo bambini” sarebbe stata la risposta del bagno accolta con sgomento dal turista che, infuriato, si è rivolto al Corriere di Romagna e alla Gazzetta di Modena per denunciare la situazione.

"Siamo soliti mangiare fuori a pranzo e cena e tutti i giorni, per noi la vacanza è questo. Nostro figlio è abituato a stare a tavola, non disturba, non ha bisogno di seggiolone e non abbiamo mai avuto problemi, ristoranti stellati compresi", racconta Mussini, al quale proprio non è andato giù il divieto imposto dallo stabilimento.



