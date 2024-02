Novecento trattori bloccano Bruxelles. Alta tensione del giorno del Consiglio Agricoltura

Dalle prime ore dell’alba i trattori, secondo le ultime stime della polizia belga circa 900, stanno bloccando diverse strade della città, in particolare nelle vicinanze del quartiere europeo, dove si tiene il Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura dei 27. I mezzi hanno formato un lungo corteo bloccando principalmente Rue de la Loi. Registrati diversi roghi, con cassonetti e copertoni dati alle fiamme, lancio di petardi e molto fumo. La tensione si è alzata quando alcuni manifestanti hanno forzato uno dei blocchi della polizia su Rue de Pascal dirigendosi nella via a ridosso del Consiglio. Sotto il suono dei clacson, lanciate uova contro il palazzo Lex e oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. In tilt il quartiere europeo, con diversi tunnel e fermate della metro chiusi, linee di bus e tram deviate. Traffico congestionato anche nei pressi dell'Aeroporto principale di Bruxelles, con l'accesso stradale bloccato dai trattori.