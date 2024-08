Nudisti per caso? No, per scelta: boom di prenotazioni nei luoghi naturisti italiani Photo Credit: agenzia fotogramma

Nudi al museo. Nudi in spiaggia. E' possibile farlo quando è permesso dalla Legge. Adesso vi raccontiamo l'ultima trovata (geniale) del Mucem di Marsiglia, il Museo delle civiltà d’Europa e del Mediterraneo, dove una volta al mese è possibile accedere nudi alla mostra. Insomma, il nudismo - secondo gli ultimi dati - è in aumento diventando una pratica molto amata. Non solo nel resto d'Europa, ma anche in Italia.

Dal punto di vista turistico, si parla di un aumento del 49% delle prenotazioni rispetto allo scorso anno nelle località dove è consentito il naturismo. Addirittura in Sardegna, esattamente a San Vito Melis, è possibile sposarsi totalmente nudi in riva al mare.

IL SI' TOTALMENTE NUDI

Dimenticate l'abito blu per l'uomo e quello bianco per la sposa, a San Vito Melis, in provincia di Oristano, ci si può sposare nudi. Chi ha deciso di dire sì senza vestiti racconta che scelto di indossare ugualmente papillon e velo bianco. "Un modo per onorare la tradizione", dicono due neo-sposi che preferiscono restare in anonimato quando chiacchieriamo al telefono.

NUDISMO META DI TENDENZA, UN GIRO D'AFFARI CHE VEDE 20 MILIONI DI PERSONE IN EUROPA

Sembra un po' di essere tornati indietro nel tempo, esattamente agli anni Settanta quando il naturismo andava forte. Era di moda. Oggi, corsi e ricorsi storici, tutto è tornato come in quegli anni. Da Lido di Dante, nel Ravennate, passando per Capocotta (la famosa spiaggia sul litorale romano amata da Pasolini) fino alla Puglia, Sicilia e Sardegna: gli itinerari naturisti in Italia non mancano. Si stima che in tutta Europa siano 20 milioni di nudisti, in Italia circa 500 mila.

BOOM DI PRENOTAZIONI NELL'ESTATE 2024

Il sito Pitchup.com riporta i dati da aprile fino a giugno 2024 e parla di un dato in aumento del 40% nelle ricerche in Rete per quanto riguarda spiagge naturista in Italia. E se qualcuno, fino a pochi anni fa, parlava di crisi del nudismo nel nostro Paese - sorpassato nel tempo dalla Corsica - deve arrendersi. Tutto è in controtendenza.

Nudisti non per caso, ma per scelta. Parlando al telefono con chi pratica il nudismo veniamo a conoscenza di tanti particolari interessanti: libertà, inclusione, rispetto sono le parole d'ordine. Per questo motivo molte spiagge in Italia sono autorizzate alla pratica del naturismo.