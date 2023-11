Nuovi raid israeliani su Gaza, colpite due ambulanze e decine le vittime, a bordo forse miliziani di Hamas

L'operazione di terra israeliana nella Striscia di Gaza continua . Lo ha detto il portavoce militare di Tel Aviv, questa mattina, precisando che, nelle scorse ore, i soldati hanno ucciso decine di terroristi e distrutto infrastrutture di Hamas . "Nella giornata di ieri", ha spiegato il portavoce, "ci sono stati numerosi tentativi di attacchi ai nostri militari dai tunnel e dai compound palestinesi nel nord della Striscia". Nella notte, in un raid mirato a sud di Gaza, corpi corazzati e ingegneri hanno fatto la mappa di edifici e neutralizzato ordigni esplosivi. Nel corso dell'operazione i soldati hanno affrontato una cellula terroristica i cui componenti sono stati uccisi ".





Raid su due ambulanze

Nei raid israeliani della notte scorsa, a Gaza, sono state distrutte anche due ambulanze che si trovavano vicino all'ospedale di Al Shifa. Imprecisato il numero delle vittime che, secondo un primo bilancio, potrebbero essere una quindicina. Una fonte americana ha detto che Hamas ha cercato di far uscire con le ambulanze i suoi combattenti da Gaza, via Rafah , rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri. Lo riportano i media israeliani ai quali la stessa fonte ha riferito che Hamas ha fornito all'Egitto e agli Stati Uniti una lista di persone, ferite gravemente, che volevano far evacuare, insieme a centinaia di stranieri in attesa di uscire dalla Striscia. Usa ed Egitto hanno scoperto che un terzo dei nomi era formato da combattenti , nessuno dei quali figurava tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati.





Nel mirino i capi di Hamas