Oggi è il World Bartender Day. Cin cin ai professionisti del Bar

Una giornata, quella di oggi, che celebra in tutto il mondo l’universo della Bar Industry. Dai barman ai mixologist ai baristi è l’omaggio a figure che rappresentano un pilastro dell’ospitalità e contribuiscono a rendere indimenticabili le serate nei locali.

LA CREATIVITA’ AL SERVIZIO DI ESPERIENZE SENSORIALI

I maestri di cocktail, preparato probabilmente in passato associato per lo più a contesti festaioli, oggi possono essere paragonati agli chef: per la ricerca dei sapori, la sperimentazione dei drink sempre votata alla creazione di esperienze sensoriali, nuove e uniche. Il World Bartender Day dunque invita a sollevare il bicchiere in onore di questi professionisti (bevendo con responsabilità e moderazione), intanto scopriamo qualche curiosità.

I BARMAN AL CINEMA

"Coctail" film scritto, diretto e girato sul divismo di Tom Cruise, è in realtà una commedia rosa con risvolti drammatici. Un giovane Cruise dopo l’esercito trova lavoro come barman e diventa un giocoliere dei cocktails. Altro film in mood “Le ragazze del Coyote Ugly”, una commedia con ragazze sexy e rock’n’roll. Più che un barman, celebre è il drink White Russian, cocktail a base di vodka, liquore al caffè e crema di latte, consumato come dessert e molto amato da Drugo del film "Il Grande Lebowski". Allo stesso modo il Martini ‘agitato non mescolato’ che James Bond non perde occasione di sorseggiare in “007” e il Cosmopolitan di “Sex and the City” memoria.